Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da Fatih Terim etkisi her geçen gün daha da fazla hissediliyor. Terim’le 5 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alarak liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Oyuncuların azmi ve isteği dikkat çekerken, hem futbolcular hem de Terim, kurulan “Baba oğul ilişkilerini”, mental çalışmaları, diyalogları sıkça dile getiriyor. Dikkat çeken bir başka husus ise oyun anlayışında... Igor Tudor döneminde topa sürekli sahip olmasıyla, pas trafiğini elinde tutmasıyla, çok pas yapmasıyla öne çıkan Cimbom, Fatih Terim ile ikinci yarıda farklı bir kimliğe büründü. Fernando’nun sakatlığının uzaması, Ndiaye’nin satılması, tecrübeli teknik adamı, farklı bir oyun planına itti. İlk yarıdaki oyun anlayışıyla devam edilemeyeceğini öngören Terim direkt rakip kaleye odaklandı.



Daha az kalsa da kazanıyor

Elindeki mevcut oyuncuların fiziksel özelliklerine ve teknik kapasitelerine göre yeni bir oyun anlayışı getiren Fatih Terim, artık topu olabildiğince rakip yarı sahada kalmasını sağladı. Bu arada kanatları daha çok öne çıkaran hazırlık paslarını bir kenara bırakıp topu doğrudan rakip kaleye yönlendiren bir takım izlettiriyor. Terim’in yeni taktik planı istatistiklere de yansırken, Galatasaray, Antalyaspor maçında sadece 262 pas yaptı ve rakibinden daha az topa sahip oldu. Ancak bu düşük pas yüzdesine rağmen sarı-kırmızılılar rakibine 3 gol atmayı başardı. Galatasaray ikinci yarıda oynadığı maçlarda 323 pas ortalaması yakalarken, bu rakam ilk yarıda 421’di. İlk yarı yüzde 59 olan topa sahip olma yüzdesi ise ikinci yarıda yüzde 50’ye geriledi. Galatasaray ikinci yarıda topa sahip olduğu 3 maçın 2’sini kazanırken, ilk yarıda daha az topa sahip olduğu maçlarda hiç galip gelememişti. Fatih Terim, yeni oyun anlayışını Antalyaspor maçındaki direktifleriyle de izleyenlere gösterdi. Galatasaray kendi yarı alanında kazandığı duran toplarda defans oyuncularını daha ileri sürerek, topun başına kaleci Carrasso’yu geçirdi.

Suarez’i geride bıraktı

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Bafétimbi Gomis coşmaya, coşturmaya devam ediyor. Son olarak Antalya kalesini de 2 defa sallayan Fransız yıldız ligde 17 gole ulaştı. Bugüne kadar 4 de gol pası veren Gomis, skora doğrudan 21 defa katkı yaptı. 32 yaşındaki forvet sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi hâline gelirken, bireysel anlamda da Avrupa’daki birçok yıldız forveti gerisinde bıraktı. 20 gole etki eden Bayern Münihli Lewandowski’yi ve 19 gole katkı yapan Barcelonalı Luis Suarez’i geçen Gomis, Galatasaray’ın topladığı 44 puanda büyük pay sahibi oldu. Galatasaray bu sezon ligde Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı maçlarda şu ana kadar 31 gol kaydederken bunların 12’si Gomis’in ayağından geldi. Fransız golcünün her golünden sonra çalan “O sen olsan bari” isimli şarkı da Galatasaray taraftarlarınca artık neredeyse marş hâline geldi.