Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Kupas'nın favorilerinden Brezilya, kadrosunu oluşturmak için çalışıyor.

Teknik direktör Tite Türkiye'yi de gözlem alanında tutuyor. Brezilya'nın önde gelen haber kuruluşlarından Globoesporte'ye göre milli takım kurmaylarının kadro planı son 2 aday kadro ağırlıklı olacak.

GİULİANO KESİN

Bu listede Fenerbahçeli Giuliano da bulunuyor. Giuliano'nun sakatlık yaşamaması halinde Dünya Kupası'nda olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Giuliano bu sezon Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı 20 maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

TALİSCA'NIN RAKİPLERİ VAR

Beşiktaşlı Talisca ise milli takım kadrosuna eklenecek 1 veya 2 futbolculuk kontenjan için düşünülen isimler arasında. Talisca'nın milli takım kadrosu için rakipleri arasında Bordeaux'dan Malcom ve Real Sociedad'dan Willian Jose bulunuyor.

Talisca bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 kulvarda görev aldığı 31 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

İKİLİYE DERBİ MARKAJI

Brezilya Milli Takımı yetkilileri Fernandao Lazaro ve Matheus Bachi 23 Şubat'ta Fenerbahçe'nin antrenmanında Giuliano'yu izleyecek. Brezilyalı yetkililer burada Giuliano'nun son fiziki durumuna da bakarak, Fenerbahçe teknik ekibiyle de görüşme yapacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geçtiğimiz ay da benzer bir görüşme yapılmıştı. Milli takımın diğer yetkilileri aynı gün Paulinho ve Coutinho için Barcelona antrenmanında olacak.

Giuliano'yu izleyen ekip bir sonraki gün Beşiktaş antrenmanında Talisca'yı takip edecek. Nevzat Demir Tesisleri'ne gidecek yetkililer Beşiktaş teknik ekibiyle de görüş alışverişinde bulunacak.

Lazaro ve Bachi 25 Şubat'taki Beşiktaş-Fenerbahçe maçını da Vodafone Park'ta izleyerek hem Giuliano hem de Talisca'nın performansını raporlayacak