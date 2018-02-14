Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin ekiplerinden Renhe'nin, 33 yaşındaki Valbuena için sarı-lacivertlilere 8 milyon euro önerdiği öğrenildi. Rehne adına Valbuena'ya teklifi Hırvat avukat Knezevic sundu.



AYKUT KOCAMAN'DAN İZİN ÇIKMADI



Fenerbahçe yönetimi konuyla ilgili Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'la görüştü. Kocaman, teklifi duyduktan sonra yönetime oyuncunun satılmaması gerektiğini ifade etti.

Tecrübeli teknik adamın, şampiyonluk yarışında olan takım olduklarının vurgusunu yaparak bu anlamda Valbuena gibi önemli bir oyuncuya ihtiyacı olduğunun altını çizerek satılmasına karşı çıktığı kaydedildi.