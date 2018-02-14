Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 23 Şubat 2018 tarihinde İsveç ve 26 Şubat 2018 tarihinde Letonya ile deplasmanda Eleme Grubu maçları oynayacak olan A Milli Erkek Takımımız, 16 Şubat'ta İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına devam edecek.

PTT Türkiye Kupası müsabakaları devam eden sporcular, takımlarının maçları bitiminde kampa dahil olacaklar.

Aday kadroya davet edilen isimler şu şekilde;

Doğuş Balbay - Anadolu Efes

Tolga Geçim – Banvit

Sertaç Şanlı – Beşiktaş Sompo Japan

Kenan Sipahi - Beşiktaş Sompo Japan

Furkan Aldemir - Darüşşafaka

Emircan Koşut - Darüşşafaka

A.Buğrahan Tuncer – Eskişehir Basket

Ali Muhammed – Fenerbahçe Doğuş

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Doğuş

Göksenin Köksal – Galatasaray Odeabank

Ege Arar - Galatasaray Odeabank

Berk İbrahim Uğurlu – Pınar Karşıyaka

Metin Türen - Pınar Karşıyaka

J.Metecan Birsen – Sakarya BŞB

Basketbol Barış Ermiş – Tofaş