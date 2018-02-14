2019 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 23 Şubat 2018 tarihinde İsveç ve 26 Şubat 2018 tarihinde Letonya ile deplasmanda Eleme Grubu maçları oynayacak olan A Milli Erkek Takımımız, 16 Şubat'ta İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına devam edecek.

PTT Türkiye Kupası müsabakaları devam eden sporcular, takımlarının maçları bitiminde kampa dahil olacaklar.

Aday kadroya davet edilen isimler şu şekilde;
Doğuş Balbay - Anadolu Efes 
Tolga Geçim – Banvit 
Sertaç Şanlı – Beşiktaş Sompo Japan 
Kenan Sipahi - Beşiktaş Sompo Japan 
Furkan Aldemir - Darüşşafaka 
Emircan Koşut - Darüşşafaka 
A.Buğrahan Tuncer – Eskişehir Basket 
Ali Muhammed – Fenerbahçe Doğuş 
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Doğuş 
Göksenin Köksal – Galatasaray Odeabank 
Ege Arar - Galatasaray Odeabank 
Berk İbrahim Uğurlu – Pınar Karşıyaka 
Metin Türen - Pınar Karşıyaka 
J.Metecan Birsen – Sakarya BŞB 
Basketbol Barış Ermiş – Tofaş