Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Henüz 12 yaşında 26 altın madalya kazanarak buz patenindeki başarısını uluslararası platforma taşıyan buz pateni sporcusu Efe Çetiz; İstanbul’un gökdelenler arasındaki tek buz pisti olan Frozenland’de izleyicilerle buluşacak. Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda dünya rekoru kıran İzmirli Çetiz, 17 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacağı performanslarına gün içinde belli aralıklarla devam edecek.

European Criterium Turnuvası kapsamında İtalya’da düzenlenen Coppa Europa Yarışması’nda birinci olarak Golden Book’a (Altın Kitap) giren ilk ve tek Türk patenci olan Efe Çetiz son olarak Ocak ayında Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda dünya rekoru kırmıştı.