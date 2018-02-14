Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En son geçen sezon ligin 27. haftasında 8 Nisan 2017'de sahasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, son 8 lig maçında İstanbul takımlarına mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, 8 lig maçında 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 6 maçta da berabere kalarak rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadı.

Bu sezon 6 maç oynadı

Bordo-mavililer, bu sezon İstanbul temsilcileri karşısında oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak rakiplerine boyun eğmedi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberliklerle döndü. Sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, deplasmanda da Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Trabzonspor, ligin ikinci yarısında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak, İstanbul takımları karşısında yenilmezliğini sürdürdü.

Geçen sezon da Medipol Başakşehir ile sahasında golsüz, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, böylece son 8 lig maçında kaybetmedi.

"Kazanmak zorundayız"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Çubukçu, ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son haftalarda aldıkları beraberliklerin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Artık puan kaybetmeye tahammülümüz yok." dedi.

Teknik heyet ve futbolcuların bu maçın bilincinde olduğunu ifade eden Çubukçu, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıkacağız. Medipol Başakşehir'i yenerek yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz." diye konuştu.