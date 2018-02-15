Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid PSG maçı özeti ve golleri izle haberiyle birlikteyiz. Real Madrid PSG maçı özeti golleri ve skoru kaç kaç bitti? hakkında merak edilenler haberimizde mevcut. İspanya devi Real Madrid, güçlü rakibi Fransız takımı PSG'yle karşı geldi. Ronaldo'lu, Bale'li İspanyol temsilcisi, Cavani'li, Mbappe'li, Neymar'lı Fransız ekibi karşısında 3-1 kazanarak tur avantajını elde etti. Real Madrdi Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. Peki Real Madrid PSG maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

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REAL MADRİD 3-1 PSG MAÇI [GENİŞ ÖZET]

M.S. Maçta son düdük geliyor. Real Madrid son dakikalarda bulduğu 2 golle 3-1 kazanarak avantajı elde ediyor.

90'Paris St Germain takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Adrien Rabiot geçiyor.

90'Adrien Rabiot, Lucas Vazquez tarafından faulle durduruluyor.

90'Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede Gareth Bale için ofsayt bayrağı kalkıyor.

90'Real Madrid takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Marcelo geçiyor.

90'Paris St Germain takımında Thomas Meunier hakem Gianluca Rocchi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

90'Paris St Germain takımında Thomas Meunier orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

90'Paris St Germain takımından Kylian Mbappe sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

89'Ceza sahası içinde topla buluşan Cristiano Ronaldo, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Alphonse Areola kurtarıyor.

89'Paris St Germain takımından Neymar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

89'Paris St Germain, Neymar ile köşe vuruşu kullanıyor.

89'Ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Keylor Navas kurtarıyor.

88'Paris St Germain takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Julian Draxler tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

86'Golün asistini yapan isim Marco Asensio.

86'GOL! Marcelo ile Real Madrid farkı 2'ye çıkarıyor.

85'Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Gareth Bale

85'Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Real Madrid adına Luka Modric kullanacak.

85'Taç çizgisine yakın bir yerde Lucas Vazquez, Yuri Berchiche tarafından faule maruz kalıyor.

84'Paris St Germain takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Giovanni Lo Celso çıkıyor ve yerine Julian Draxler oyuna giriyor.

82'GOL! Ronaldo skoru 2-1'e getiren golü atıyor.

81'Rakip sahasının sol orta kısımda bulunan Marco Asensio için ofsayt bayrağı kalkıyor.

81'Rakip yarı alanın ortalarında Kylian Mbappe topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

81'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Toni Kroos ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

81'Toni Kroos ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

78'Real Madrid takımında Nacho, sarı kart görüyor.

78'Real Madrid takımında Nacho faul yapıyor.

78'Real Madrid takımından Isco sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

78'Real Madrid, Isco ile köşe vuruşu kullanıyor.

78'Sergio Ramos altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

78'Toni Kroos ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

77'Cristiano Ronaldo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

76'Paris St Germain takımından Yuri Berchiche ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

75'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Paris St Germain adına Marco Verratti kullanacak.

75'Marco Verratti, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Gareth Bale tarafından faule maruz kalıyor.

75'Paris St Germain takımından Neymar rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

74'Paris St Germain, Giovanni Lo Celso ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

74'Daniel Alves, Marcelo tarafından faulle durdurulduğu için Paris St Germain orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

65'Real Madrid takımından Toni Kroos ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

65'Real Madrid takımından Cristiano Ronaldo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

65'Real Madrid takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cristiano Ronaldo geçiyor.

64'Paris St Germain takımında Adrien Rabiot, sarı kart görüyor.

64'Paris St Germain takımında Adrien Rabiot faul yapıyor.

62'Real Madrid, Toni Kroos ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

62'Marco Verratti ile Marcelo arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Marco Verratti.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Real Madrid takımı oyuna başlayacak.

62'Paris St Germain, Marco Verratti ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

62'Neymar, Carlos Casemiro tarafından faulle durduruluyor. Paris St Germain, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

61'Real Madrid takımından Isco sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

53'Paris St Germain takımından Giovanni Lo Celso ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

52'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Daniel Alves ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

52'Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Isco

51'Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Marcelo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

51'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Daniel Alves ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

50'Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Paris St Germain adına Marco Verratti kullanacak.

50'Marco Verratti, ceza sahasına yakın bir noktada Karim Benzema tarafından faule maruz kalıyor.

49'Ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Keylor Navas kurtarıyor.

49'Real Madrid takımından Nacho sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

48'Real Madrid takımından Isco sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

47'Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Isco için ofsayt bayrağı kalkıyor.

46'Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Marcelo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

İ.Y. Maçın ilk yarısı 1-1 sona eriyor.

45'GOL! Real Madrid'de Ronaldo, penaltıyı gole çevirerek skora denge getiriyor.

44'PENALTI! Real Madrid, penaltı kazandı.

41'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Luka Modric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

41'Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

40'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Luka Modric ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

40'Ceza sahası içinde topla buluşan Nacho, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

39'Real Madrid takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Nacho geçiyor.

39'Adrien Rabiot - Nacho mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Real Madrid lehine faul kararı veriyor.

39'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Neymar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

39'Paris St Germain, Neymar ile köşe vuruşu kullanıyor.

36'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kylian Mbappe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

36'Paris St Germain takımından Neymar Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

36'Paris St Germain, Neymar ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

35'Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Toni Kroos – Kylian Mbappe mücadelesinde hakem,Paris St Germain lehine faul kararı veriyor.

33'GOL! Adrien Rabiot Paris St Germain takımını öne geçiren golü atıyor.

32'Real Madrid takımında Isco, sarı kart görüyor.

32'Real Madrid takımında Isco faul yapıyor.

32'Real Madrid takımından Sergio Ramos tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

32'Real Madrid takımından Luka Modric sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

31'Real Madrid takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Carlos Casemiro.

31'Carlos Casemiro, Marco Verratti tarafından faulle durdurulduğu için Real Madrid orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

22'Real Madrid takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Nacho geçiyor.

22'Luka Modric, Giovanni Lo Celso tarafından faule maruz kalıyor.

22'Paris St Germain takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Giovanni Lo Celso.

22'Giovanni Lo Celso, Toni Kroos tarafından faulle durduruluyor. Paris St Germain, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

20'Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Cristiano Ronaldo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

20'Real Madrid takımından Isco rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

19'Real Madrid takımından Isco sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

17'Paris St Germain takımından Neymar ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

14'Paris St Germain'de Neymar sarı kart görüyor.

14'Paris St Germain takımında Neymar faul yapıyor.

14'Real Madrid takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Keylor Navas.

12'Real Madrid takımından Marcelo sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

8'Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Real Madrid adına Nacho kullanacak.

8'Isco, orta saha çizgisine yakın bir noktada Adrien Rabiot tarafından faule maruz kalıyor.

7'Real Madrid takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nacho.

7'Toni Kroos, Adrien Rabiot tarafından faulle durduruluyor.

6'Paris St Germain takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Yuri Berchiche geçiyor.

6'Nacho ile Neymar arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Nacho. Taç çizgisine yakın bir bölgede Paris St Germain takımı oyuna başlayacak.

6'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Toni Kroos ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

6'Real Madrid, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

5'Toni Kroos, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Alphonse Areola kurtarıyor.

5'Real Madrid, Cristiano Ronaldo ile köşe vuruşu kullanıyor.

4'Real Madrid takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Toni Kroos.

4'Marcelo, Giovanni Lo Celso tarafından faulle durdurulduğu için Real Madrid orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

3'Ceza sahası içinde topla buluşan Cristiano Ronaldo, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

REAL MADRİD PSG'DE SON DURUM

Fransa futbolunun önemli kulüplerinden PSG, son yıllarda Ligue 1'e damgasını vurdu. Yabancı yatırımcıların kulübü satın almasının ardından dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan takım buna rağmen Avrupa'da istediği başarılara bir türlü ulaşamadı. Sezon başında Barcelona'dan Neymar'ı rekor ücretle renklerine katan Paris ekibi ligde 65 puanla en yakın rakibi Monaco'nun önünde zirvede yer alıyor. PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ise B Grubu'nda Bayern Münih, Celtic ve Anderlecht ile mücadele etti. 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak grubu aynı puandaki Bayern Münih'in averajla önünde lider tamamlayan takım finali çok istiyor.

Carvajal cezalı...

Ev sahibinde Vallejo ve Ceballos’un sakatlıkları bulunurken, sağ bek Dani Carvajal cezası sebebiyle Fransız ekibine karşı forma giyemeyecek. PSG’de cezalı ya da sakat oyuncu bulunmazken, Bernabeu’da tribünlerin tamamı dolacak. İki takımın bundan önce oynadıkları 5 maçın 3’ünü Real, 1’ini PSG kazanırken, 1 maç da berabere bitti.

Diğer maçta ise yine aynı saatte Porto, Liverpool’lu konuk edecek. Bu karşılaşma da Tivibuspor3’ten yayınlanacak.

ÜSTÜNLÜK REAL MADRİD'DE

İki takım daha önce hazırlık maçları da dahil olmak üzere 9 kez karşılaştı. Bu maçların 4'ü Real Madrid, 3'ü ise PSG galibiyetiyle tamamlanırken, 2 maç berabere sonuçlandı. İspanyollar bu maçlarda rakip ağlara 9 gol bırakırken, kalesinde 10 gol gördü.

PSG gümbür gümbür

Fransa Ligi'nde çıktığı 25 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan PSG 65 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden PSG ilk 5 maçını kazandı ve sadece deplasmanda oynadığı Bayern Munih maçında mağlup oldu. Fransız ekibi grubu 15 puanla lider tamamlayarak Real Madrid ile eşleşti.

PARIS SAINT GERMAIN 2. TURA NASIL YÜKSELDİ?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih, Celtic ve Anderlecht ile mücadele eden PSG, 6 maç sonunda 15 puan topladı. Bayern Münih'in de 15 puan topladığı grupta Paris Saint Germain averajla liderlik koltuğuna oturdu.