Estadio do Dragao'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 5-0 kazandı. Liverpool'u farka götüren golleri 25, 59 ve 85'inci dakikalarda Sadio Mane, 29'da Mohamed Salah ve 69'da Roberto Filmino attı. Maçın rövanşı 6 Mart Salı günü İngiltere'de oynanacak. 