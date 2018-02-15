Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Love, Negredo ile yaşadığı forma rekabeti hakkında “Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya, gol atmaya çalışacak. Takımımıza yardımcı olmak, bireysel olarak kendimize yardımcı olmak demek aslında. Ben de oynasam, Negredo da oynasa, Larin de oynasa gol atmasını diliyorum. İyi bir rekabet olacak. Ama sonunda kazanan Beşiktaş olacak” ifadelerini kullandı. Gol attığı sürece takım arkadaşlarına yardım edeceğini ifade eden Love “Gol atmak benim işim. Arkadaşlarıma yardım etmek için benim gol atmam gerekiyor. Bugüne kadar oynadığım takımlarda hiç gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece takımıma ve arkadaşlarıma maç kazanmakta yardımcı olurum” dedi.

Sanki maç günü!

Eşi ve çocuğuyla birlikte imza gününe katılan Love’a ilgi çok yüksekti. Brezilyalı yıldız için Vodafone Park’taki Kartal Yuvası’nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 400 kadar siyah-beyazlı taraftar geldi.