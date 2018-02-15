Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son galibiyet 16 Aralık 2017’deydi Trabzonspor adına. Aradan geçen süreçte yenilgi yoktu ama 5 beraberlik vardı ligde. Bordo-mavililer ikişer puan kaybedip şampiyonluk yarışının uzağında kalırken sabırlar taştı, Rıza Çalımbay’a eleştiriler arttı. Bu hafta beklenti büyük. Rakip ise son maçında Fenerbahçe’den ciddi darbe yiyen yaralı Medipol Başakşehir gibi güçlü bir takım. Karadeniz ekibinde yönetimden, teknik ekibe ve taraftara kadar herkes yeniden üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Başakşehir maçını kazanmak zorunda olduklarını belirterek “Artık puan kaybetmeye tahammülümüz yok. Galip gelecek güce ve kaliteye sahibiz” diyor.

37 yıl önceyi hatırlattı

Ve bordo-mavililerin şöyle bir gerçeği de var; İstanbul takımlarına kafa tutması. En son geçen sezon ligin 27. haftasında 8 Nisan 2017’de sahasında Beşiktaş’a 4-3 mağlup olan Trabzonspor son 8 lig maçında İstanbul ekiplerine yenilmedi. 8 lig maçının 2’sini kazandı, 6’sından ise beraberlikle ayrıldı. Son beraberlik serisi akıllara 37 yıl önce görülen tabloyu getirdi. Bordo-mavililer, 1981 yılında da ardı ardına 5 beraberlik almıştı. Sonrasında ise galibiyetle seriye nokta koymuştu. Şu anda 9 beraberliği bulunan Trabzonspor 1979-80 sezonunu da 11 beraberlikle tamamlamıştı. Aynı sezonda üst üste 7 beraberlik vardı.

Ve Burak idmanda

Trabzonspor’da sakatlığı sebebiyle son iki lig maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Futbolcunun hafif ağrılarının olduğu ancak tedavisi sonrası Başakşehir maçında oynayabileceği belirtildi.