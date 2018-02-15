Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman ipleri gevşetmiyor. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Kocaman, sezon başından beri çok fazla hata yaptıklarını belirtirken, “Başakşehir galibiyetiyle şartları lehimize çevirdik. Ama bundan sonra düşüş yaşama lüksümüz yok. Aksine, vitesi yükselterek devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Yüksek tempolu bir pas oyunuyla ligi domine etmek isteyen tecrübeli teknik adam, “Fizik kondisyon olarak biraz daha eksiğimiz var. Bunu da aştığımızda 11 oyuncunun bir bütün hâlinde hareket ettiği takım ortaya çıkacak. Bu sistem bizi herkesten farklı kılacak” sözleriyle kafasındaki kurguyu dile getirdi.

Her şey Fenerbahçe için

Başakşehir maçının geride kaldığını vurgulayan Aykut Kocaman, “Sevindik ve bitti. Artık tüm motivasyonumuz Alanya’yı yenmek” derken, “Seri galibiyetlerle devam etmeye mecburuz. Alanya ve Beşiktaş maçlarını kazanırsak fikstür avantajını da ele geçireceğiz. Yarışta şansımız yüzde 51’e yükselecek” ifadesini kullandı. Kocaman bu sözleriyle başta Valbuena olmak üzere yedek oyunculara da mesaj vermiş oldu. Forma adaleti konusunda son derece hassas olan Aykut Hoca, “Hiç kimse ve hiçbir şey Fenerbahçe’nin üzerinde değil. Ortak hedefimiz Fenerbahçe’nin başarısı. Camianın şampiyonluk beklentisine cevap vermeye mecburuz” vurgusuyla da daha yüksek performans istediğini belirtti.

Fikstür şikâyeti

Fenerbahçe, fikstür yoğunluğu sebebiyle TFF şikâyette bulunacak. Sarı-lacivertliler, kupada Beşiktaş’la 1 Mart’ta oynayacağı maçın ardından 2 gün dinlendikten sonra Akhisar ile ligde oynayacak. Aynı süreçte Beşiktaş ile G.Saray’ın 3 gün dinlenmesi örnek gösterilecek.

“Oyum Koç’a!”

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen, başkanlık seçimi ile ilgili "Artık para kulüpler için şart. Ali Koç’a da para sorulmaz herhâlde. Zaten büyük sermaye getireceğini de söyledi. Aziz Yıldırım da yoruldu, Ali Koç çok faydalı olur. Benim oyum Ali Koç'a" dedi.

Yeni sponsor

Acıbadem’le yapılan forma anlaşmasının ardından sponsorluk görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, Spor Toto ile de tribün için el sıkıştı. 50 milyon liralık anlaşma sonucu “Okul Açık” olarak anılan tribünün yeni adı 5 yıllığına “Spor Toto Tribünü” oldu.

Fernandao ve Alper müjdesi

Fenerbahçe, Alanya maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Fernandao ve Alper takımla çalışırken, her iki oyuncunun sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. Oldukça neşeli geçen antrenmanda tedavileri süren Skrtel ve Janssen yer almazken, Neto’ya da dinlendirme programı uygulandı. Bu arada Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve İş Okulunda eğitim gören down sendromlu öğrenciler de çalışmayı takip etti.