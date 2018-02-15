Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da dün divan kurulu toplantısı vardı. Katılım çok yüksekti. Eski başkan Dursun Özbek de ekibiyle beraber salonda yerini aldı. Ve günlerdir icraatları eleştiriler, kulübü soktuğu durum tartışılan Dursun Özbek kendini savundu... “Galatasaray’a 90 milyon lira kasa kolaylığı yaptık, giderken senet de aldık. İş akışını yapabilmek için de yaklaşık 150 milyon lira da kefaletimiz var. Hiçbir zaman alacaklarım konusunda Galatasaray’ı zora sokacak bir uygulama içinde olmayacağım” diyen Özbek “Şahsıma yönelik karalamalar nedeniyle üzüntülüyüm, bununla ilgili hukuki boyutta çalışmaları başlattık. Beni en çok üzen Galatasaray’a verilen zarar. Biz bir spor kulübüyüz, marka değerimiz var. Değerli Başkan size burada büyük görevler düşüyor. Lütfen mümkün olduğu kadar kullandığınız ifadelere dikkat edin. Önümüzdeki ayın başında UEFA’ya gideceğiz. Sayın Başkan, UEFA bir haçlı organizasyonu değil. Galatasaray’a zarar verecek konulardan lütfen sakınalım” diye konuştu.

Not aldı cevaplandırdı

Mustafa Cengiz’in yönetim kurulu masasındaki not dikkat çekiciydi. Galatasaray Başkanı eleştirilere ve önerilere yönelik cevap konuşmasının özetinde Galatasaray’a emeğe geçen herkese teşekkür ederken ince göndermelerde de bulundu. Özbek’in “medya önünde bazı şeyleri tartışmayalım” eleştirisine Cengiz’in cevabı medyanın önemi, değeriyle ilgiliydi ve doğru bilgilendirme vurgusu içeriyordu. Notlarda ise sert mesajlar vardı. Dursun Özbek’in iddia ettiği gibi “karalama”, “kutuplaştırma” ve “kampanya” konularının altı çizildi ve olmadığı ifade edildi. Ayrıca kutuplaştırmayı oluşturanın DÖ (Dursun Özbek) olduğu da not edildi. Notların ikinci sayfası ise çok çok sertti. Üzgün olduğunu belirten Dursun Özbek’e “Neden kulübü mali olarak kilitlediği” soruldu. Cengiz daha önce Riva ile ilgili verdiği sözleri konuşmasında da Özbek’e hatırlatırken notta ise Dursun Başkan ile ilgili şöyle bir durum tespiti vardı: Timsah gözyaşları ile yaptığı hataları gizliyor.

Şampiyon olacak bir kadro kurduk

Dursun Özbek, görev süresi boyunca birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederken “Bu sezon için de yaptığımız en önemli hizmetlerden biri kurmuş olduğumuz futbol takımı. Şampiyon olması için bir takım kurduk. Çok da başarılı gidiyoruz. Futbol takımını oluşturan değerli kardeşlerime ve sevgili Fatih Hoca’ya teşekkür ediyorum. Onlar bizi sezon sonunda şampiyonluğa taşıyacaklar.” dedi.

28 milyon alacağımız var

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, divanda göreve geldikten sonra yaşadıklarını anlattı. Çok önemli mesajlar verdi. Cengiz’den öne çıkanlar şöyle: Bütün hesaplarımızı açıklıyoruz. Borç alacak farkımız, 3 yılda 963 milyon liradan 1 milyar 172 milyon liraya geldi. Bu rakam geçen sene 1 milyar 112 milyon liraydı. Önümüzde dağ gibi sorunlar var. Bugüne kadar 60 milyon liraya yakın ödeme yaptık. Önemli bölümü futbol şubesi ile vergi ve sigorta ödemelerine harcandı. Enkaz edebiyatı olsun diye söylemiyorum, birikmiş ve bugünlere gelmiş. Göreve geldiğimizde, bunu söylemek istemiyorum ama kasada 5 kuruş para yoktu. Böyle olacağını biliyorduk ama bu kadarını ummuyorduk. Sayın Başkan Dursun Özbek alacaklarına karşılık üç senet yapmış.

Özbek’in alacağı 86 milyon lira

Biri 7 milyon dolar, biri 12 milyon avro ve biri de 5,7 milyon lira bu senetlerin. Senetlerin dışında B grubu hisselerimizin bir bölümünü rehin etmiş. Rehin işlemlerinin yaklaşık 900 bin liralık vergi ve harç masrafını da kulübe ödetmiş. Bunun olmaması gerekir. Sigorta olarak bir garanti daha almış. Emlak Konut GYO’dan ileride doğması muhtemel alacaklarımıza 19 milyon avroluk temlik koymuş. Bizim hesaplarımıza göre borcumuz 86 milyon lira görünüyor. Dursun Özbek’ten bugünkü kur itibarıyla 28 milyon lira alacağımız da var. Bu da sporcu cezalarından kaynaklanan bir borç. Bu konuyu nasıl çözer bilmiyorum ama 28 milyon lirayı ödemeye asla yetkili olamam.

Fernando açığı kapatır

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılarından Hasan Şaş, ligin çok çetin geçtiğini belirterek “Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın arasında ligin sonuna kadar devam edecek bir yarış olacak. Liderliği geri almak en azından takıma bir moral oldu” diye konuştu. Tedavisi için Portekiz’e giden Fernando’nun yarın ya da cumartesi günü döneceğini ifade eden Şaş, “Umarım sağlıklı bir şekilde dönmüş olur. Fernando’nun geri dönüşüyle birlikte Ndiaye’nin açığını kapatacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

10’u ararız

Ndiaye’nin transfer süreciyle ilgili konuşan Hasan Şaş, “Ndiaye gitmek istedi. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Teknik ekip olarak da yapacak bir şeyimiz yoktu. Ndiaye defalarca bize gitmek istediğini söyledi. Sonuçta gitti. Galatasaray’da oynamak istemeyen oyuncuyu takımda tutamayız” yorumunu yaptı. Belhanda’nın yokluğunu hissedeceklerini dile getiren Hasan Şaş, Eboue konusunda ise “İstanbul’da yaşayacak ve biz de ona yardımcı olacağız” diye konuştu. Hasan Şaş, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde turu geçme şansı olduğunu sözlerine ekledi.