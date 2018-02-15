Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes son bölümü büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Fenerbahçe Doğuş’u 83-80 yendi ve adını yarı finale yazırdı. Maçın başında Ahmet Düverioğlu’nun serbest atışıyla 1-0 geriye düştükten sonra üstünlüğü ele alan ve rakibine bir daha hiç yakalanmayan lacivert-beyazlılarda, Hırvat oyuncu Krunoslav Simon etkili oyunuyla takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Rakibi Darüşşafaka

Çok etkili bir dış şut yüzdesiyle oynadığı maçta ilk çeyreği 26-14 önde geçen Efes, ikinci çeyrekte de erken faul problemine girmesine rağmen iyi savunma yaptı ve ilk yarıyı 45-36 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Ergin Ataman’ın takımı farkı açarken, Guduric, Datome ve Melih’ten gelen üçlüklerle skora tutunan Fenerbahçe son çeyreğe girilirken farkı altı sayıya kadar indirdi: 67-61. Son çeyrekte Datome’nin üçlüğüyle 08:21 kala farkı 1 sayıya kadar indiren Fenerbahçe, savunma ribaundlarını almakta zorlanınca McCollum’un ikinci şans sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, son 20 saniyeye 83-80 önde girdi. Fenerbahçe son hücumda 3 üç sayılık basket denemesinde de isabet bulamayınca karşılaşma 83-80’lik Efes üstünlüğüyle sona erdi. Kupada yarı finale yükselen Efes’in rakibi ise bir diğer çeyrek final mücadelesinde Eskişehir Basket’i 75-59 mağlup eden Darüşşafaka oldu.