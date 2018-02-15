Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'da, sezon başında göreve getirilen teknik direktör Ali Tandoğan ile yollar ayrıldı. Tandoğan, üst üste alınan Ottocool Karagümrük ve Konya Anadolu Selçukspor mağlubiyetlerinin ardından istifa kararı aldı. Şanlıurfaspor Yönetim Kurulunun, Tandoğan'ın istifasını kabul ettiği belirtildi.