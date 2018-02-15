Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Antrenman düz koşu ile başladı ve pas çalışması ile devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada kalecisiz minyatür kalede maç yaptı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, izinli olduğu için antrenmana katılmadı. Gomis, akşam saatlerinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek. Yıldız futbolcu, yarınki antrenmanda takımla birlikte olacak. İdmanda ayrıca sakatlıkları devam eden Denayer ile Fernando da yer almadı.