Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı idman ile sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban, Hüseyin Türkmen ve Mustafa Akbaş’ın yanı sıra salonda çalışan Onur Recep Kıvrak katılmadı. Milli takım kampına giden Arda Akbulut’un da katılmadığı antrenmanda ısınmanın ardından çabukluk, çok pas ve dar alanda baskı çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümde ise maç yapıldı.