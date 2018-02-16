Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da an itibarıyla en formda isim Garry Rodrigues. Son oynanan lig maçında Bafetimbi Gomis’e muhteşem bir asist yaparak herkesi kendine hayran bırakan kanat oyuncusu, daha da iyi olmak için var gücüyle çalışıyor. Dün gerçekleştirilen antrenmanın da yıldızı olan Rodrigues, attığı gol ve yaptığı servislerle dudak uçuklattı. Kasımpaşa maçı öncesi, teknik direktör Fatih Terim’in en güvendiği isim olan tecrübeli futbolcu, yapılan çift kale çalışmasında o kadar hırslıydı ki, ofsayt kararı verilen bir pozisyonda yardımcı antrenör Hasan Şaş’a uzunca süre itiraz etti. Bu itiraza Hasan Şaş’ın şaşkınlığı gülüşmelere yol açıp durum espriye dönüşse de Rodrigues’in böylesine hırslı ve istekli olması bütün teknik heyetin dikkatini çekti ve 27 yaşındaki futbolcu takdir edildi.

Yeniden sağ kanada

Bu sezon ligde 3 gol atıp, 6 asist yaparak 9 gole doğrudan katkı veren Garry Rodrigues de, Stoke City’ye transfer olan Ndiaye gibi İngiliz ekiplerinin radarına girdi. Birçok İngiliz scout ekibinin 27 yaşındaki kanat oyuncusunu mercek aldığı aktarılırken, sezon sonunda sarı-kırmızılıların kapısının çalınabileceği öngörülüyor. Rodrigues geçen sezonun devre arasında PAOK’tan 3,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Öte yandan Rodrigues’in bu hafta yeniden sağ kanada geçmesi bekleniyor. Belhanda’nın yokluğunda Feghouli 10 numara pozisyonunda, Yasin de sol kanatta konumlanacak.

Danışman kadroları iptal

Galatasaray Yönetimi, aldığı karar çerçevesinde bütün kurum ve kuruluşlarındaki “Resmî danışman” kadrolarının iptal edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılılar kulübün resmî sitesinden yaptığı açıklamada, “Galatasaray Yönetimi, gerek gördüğü durumlarda Galatasaray camiasının değerli mensuplarının destek ve görüşlerine başvuracaktır” açıklamasını yaptı.

Serdar Aziz formda

Galatasaray’da her geçen gün performansını artıran Serdar Aziz, antrenmanda da hırsı ve formuyla takdir topluyor. Milli stoper, çift kale maçta rakip takım arkadaşlarına geçit vermedi. Tecrübeli oyuncu, sık sık Fatih Terim’den övgü aldı.

Terim’den jest

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde antrenmanı izlemeye gelen down sendromlu taraftarı bağrına bastı. Başarılı çalıştırıcı ayrıca taraftara sarı-kırmızılı tişört hediye ederek fotoğraf çektirdi.

Gomis döndü

Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis, teknik heyetten bir gün daha ekstra izin koparıp ülkesine gitmişti. Fransız yıldız dün döner dönmez takımla idmana çıkarken akşam bireysel idman yaparak açığını kapatmaya çalıştı. Gomis, bugün takımla birlikte idmanlara katılacak.

Linnes daha önde

Galatasaray’da Martin Linnes sağ bekte Marino’dan aldığı formayı vermemek için can havliyle çalışıyor. Mariano’nun pek göz doldurmadığı antrenmanda Norveçli en iyilerin arasında yer almayı başardı.

'Şampiyonluk bizim'

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu. Hem 10 numara pozisyonunda hem de kanatta oynamasıyla ilgili konuşan tecrübeli isim, “Benim için önemli olan pozisyon değil topla buluşmak. Nerede olursa olsun oyuna katılmayı, takım arkadaşlarıma yardım etmeyi ve takım halinde oynamayı seviyorum. Her yerde elimden geleni yapmaya çalışacağım” dedi. Cezayirli oyuncu lig yarışıyla ilgili soruya, “Açıkçası sıkışık bir lig geçiyor. Şampiyonluk yarışının son maça kadar süreceğine inanıyorum. Rakiplerin değil, bizim ne yaptığımız önemli. Biz maçlarımızı kazanırsak zaten şampiyon oluruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Belhanda’ya kırmızı ağır

Feghouli hakemlerin Galatasaray’a daha rahat kart çıkardığı değerlendirmesi için ise “Belhanda’nın pozisyonunda kötü niyet yoktu, yorgundu. Belki sarı kart olabilirdi ama… Sonuçta bu futbol, olabilir böyle şeyler. Hakemlerin de en iyi şekilde işlerini yaptıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla biz hakem kararlarına veya hatalarına karşı bir şey söyleyemeyiz. Belhanda’nın olmaması bizi etkileyecektir ama sahaya çıkıp en iyi şekilde maçı alacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.