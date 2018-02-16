Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Üç kulvarda bir ay içinde çok kritik 8 maça çıkacak olan Beşiktaş, bugün bu önemli periyottaki ilk imtihanını Konya’da verecek. Teknik direktör Şenol Güneş, bu akşamki Atiker Konyaspor maçı öncesi takıma methiyeler yağdırıp oyuncularını motive etti: “Göründüğün gibi ol...” Son 5 deplasman maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve dış sahada ‘Beşiktaş gibi’ olamayan takımını uyaran tecrübeli çalıştırıcı, “Siz Türkiye’nin en iyi takımısınız. Kendi kimliğinizi sahaya yansıttığınız müddetçe kazanmanız kolay. Bildiğiniz oyunu oynayın, kendiniz olun ve Beşiktaş’ı gösterin” sözleriyle futbolcularını kritik maça hazırladı. Son Bursaspor deplasmanında 1 puanı 90+’2’de Negredo’nun attığı golle kurtaran siyah-beyazlılar ligde puan kaybı istemiyor. Bu yüzden ipleri sıkı tutan Şenol Güneş’in, rakibi çabuk pes ettirecek bir taktik planı hazırladığı öğrenildi.

Galibiyet yemini

Özellikle ilk yarım saate dikkat çeken tecrübeli teknik adam, erken bulacakları bir golle maçı koparmayı planlıyor. Gol gelmemesi hâlinde Konyaspor’un direncinin daha da artabileceği konusunda oyuncularını uyaran Güneş, Bursaspor deplasmanındaki gibi rakibi maça dahil etme hatasına düşmemeleri gerektiğini tembihledi. Siyah-beyazlılar Bursa’da öne geçmesine rağmen oyundan kopmuş ve üst üste yenilen gollerle geriye düşmüştü. Öte yandan “Maç seçme” iddialarından bıkan siyah-beyazlı futbolcuların da dedikodulara son vermek amacıyla Konya deplasmanı öncesi oldukça hırslı olduğu belirtildi. Konyaspor maçını iddialara cevap vermek için çok iyi bir fırsat olarak gören Şenol Güneş’in öğrencilerinin “Bize iftira edenleri haksız çıkarmak adına bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız” diyerek galibiyet sözü verdikleri ifade edildi.

Love, formayı kaptı

Negredo’nun yerine geçen hafta oyuna girer girmez topla ilk buluşmasında ağları sarsan ve Karabük maçında 2 gol atan Vagner Love’un büyük bir sürpriz olmadığı takdirde bugün Konya deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Brezilyalı yıldız hafta içinde yaptığı açıklamada “Negredo ile aramızdaki rekabet sayesinde kazanan Beşiktaş olacak” sözlerini kullanmıştı.

Zamanlama manidar

Beşiktaş Kulübü, bazı basın yayın organlarında yer alan Quaresma’nın kesilen cezalar sebebiyle FIFA’ya başvurduğu ile ilgili haberlere sert tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların doğal bir hak olarak FIFA’dan konunun incelenmesi talebini kullandığı belirtilerek “Geçen sezon yaşanan gayet tabii bir durumun çok önemli maçlarımız arefesinde sunulmasının maksadını sorguladığımızı kamuoyunun bilmesini isteriz” ifadeleri kullanıldı.

Caner koldan ceza aldı

TFF, Caner Erkin’e ceza verilip diğer oyunculara verilmemesi konusunda açıklama yaptı. Son dönemde Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’in küfrederken yakalandığı görüntülerde ‘muhatabın belli olmadığı’ belirtilirken “Caner Erkin, dudak okuma, daha sonra çıkan yeni talimat ya da küfür sebebiyle PFDK’ya sevk edilmemiştir. Caner Erkin’in, hakeme yönelik el kol ve benzeri hareketleri sebebiyle PFDK’ya sevk edildiğinin altını çizmek isteriz” denildi. Ancak bu açıklama Beşiktaşlı taraftarları tatmin etmezken siyah-beyazlılar sosyal medyadan “çifte standart” yapıldığını iddia etti.

Bayern tehdit etti

Bayern Münih yönetimi Beşiktaş maçında deplasman tribününü de açma kararı aldı. Ayrıca siyah-beyazlı taraftarların stada girmemesi için ek tedbirler alınacak. Alman kulübü taraftarlarını da Beşiktaş seyircilerine bilet satmaması için uyardı ve satan taraftarların bir daha Bayern’in maçlarına alınmayacağını duyurdu.

Ahmet Nuri Çebi: Başkan olurum

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul’daki bir üniversitede öğrencilerle buluştu. Çebi, gelecekte başkan adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, “Herkesin gönlünde Beşiktaş’ta maç seyretmek, taraftar olmak, genel kurul üyesi olmak var. Hatta başkanlığa gelmeyi istemeniz lazım. O yola doğru giderken nezaketi ve saygıyı bozmadan yaptığınız taktirde Beşiktaş’a katkı verirsiniz. 6-7 sene mücadele verdim. Fikret Bey ayrılırsa o zaman başkanlığa gelirim. Bu benim görevim ve kimse kusura bakmasın aday olurum. Biri gelip gidecek ki herkes görev alacak” açıklamasını yaptı.