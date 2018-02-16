Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde son 5 maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor’da, teknik direktör Rıza Çalımbay, “Bir şanssızlık yaşıyoruz ama bunu kıracağız. Kırmamız için de sadece destek istiyoruz” dedi. Tesislerde dün bir basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, ağır eleştirilere de cevap verdi. Tecrübeli teknik adam, “G.Birliği maçında son 20 dakika hariç maçın hakimiydik. Penaltıyı atamayınca galibiyetten olduk. Takımın penaltıcısı Uğur… Penaltı kaçıyorsa kimse kusura bakmasın Rıza Çalımbay’ın penaltıya yapacak bir şeyi yok. Arkadaşlarımız da isteyerek kaçırmıyor. Eleştiriye açığız. Ama bize de saygı duyulsun. Ben hiç bir zaman takımımda ne burada ne başka yerde korkak futbol oynatmam. O bizi eleştirenlerin kendi düşünceleri” dedi.

Başakşehir’i yeneceğiz

Trabzonspor’un başına geldiğinden bu yana tek yenilgi (Y. Malatya) aldığını hatırlatan Çalımbay, “O maç da benim iki günlük antrenmanla çıktığım, kendi kalemize gol attığımız, 60 dakika 10 kişi oynadığımız maç. Ondan sonra mağlubiyet almadık. Ama burada öyle bir kesim var ki kaosu çok seviyorlar. Göztepe maçını mükemmel oynadık. O maçtan sonra eleştiriliyoruz. Galip geldiğimiz maçtan sonra eleştiriliyoruz. Mutlaka bir şey buluyorlar” dedi. Trabzonspor’da yaşanan krizi bile bile göreve geldiğini söyleyen Çalımbay “Biz bildiğimiz doğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Hedefimiz bu hafta Başakşehir’i yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak. Kimseden çekinmiyoruz. Başakşehir’i inşallah yeneceğiz” dedi.

Burak Yılmaz dönüyor

Trabzonspor, dört gözle Burak Yılmaz’ın dönmesini bekliyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, takımın attığı son 5 golün 4’ünde imzası bulunan oyuncuyla dün özel olarak görüştü. Çalımbay sakatlığının durumunu sorarken Burak, kendisini iyi hissettiğini ve oynamak istediğini söyledi.

Bizi de çek Yusuf

Trabzonspor’da keyifler yerinde. Takımın dünkü idmanı renkli görüntülere sahne oldu. Antrenman öncesi fotoğraf makinesini eline alan Yusuf Yazıcı, takım arkadaşlarını fotoğrafladı. Takım arkadaşları ise Yazıcı’ya özel pozlar vererek ‘Bizi de çek’ diye seslendi. Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanında bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi.