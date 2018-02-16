Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin bir numaralı golcüsüyken nadir görülen bir sakatlık yaşayan Vincent Janssen’den gelen haberler pek iç açıcı değil. 8 Aralık’ta Bursa deplasmanında aldığı darbe sonucu ayak başparmağının alt tarafında kemik ödemi oluşan Hollandalı golcünün son yapılan kontrollerinden olumlu haber gelmedi. Ödemin henüz dağılmadığı belirtilirken, Janssen’in 24 Şubat’ta yeniden kontrolden geçeceği ifade edildi. 24 yaşındaki golcünün bir an önce sahalara dönebilmesi için Fenerbahçe, Tottenham ve Hollanda Millî Takımı’nın sağlık heyetleri ortak bir çalışma yürütüyor. Sürekli temas hâlinde olan ekipler, bilgi paylaşımı yapıp, görüş alışverişi yaparak en doğru tedaviyi belirlemeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar sergilenen çabalardan olumlu bir sonuç alınabilmiş değil.

Bir daha oynayamayabilir

Yaklaşık 15 günde bir MR’ı çekilen Vincent Janssen’in durumu 24 Şubat’ta yapılacak kontrolden sonra netlik kazanacak. Çok ender yaşanan bir sakatlığa maruz kalan Hollandalı, MR sonuçlarının iyi çıkması hâlinde mart ayı itibarıyla antrenmanlara başlayacak. Ancak yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak olan Janssen’in ne kadar zamanda tam kapasiteye ulaşıp takıma katkı sağlayacağını kestirmek mümkün değil. Bütün spor yaralarında görülme oranı yüzde 2 olan sakatlıktan mustarip Hollandalı için ameliyat seçeneği ise bölgesel his kaybı riski sebebiyle mümkün değil. Sağlık ekibinin doğru tedaviyi uygulayıp zamana bıraktığı sakatlığın biraz daha uzaması hâlinde Vincent Janssen bir daha Fenerbahçe forması giyemeden Tottenham’a geri döneceğe benziyor.

Giuliano bırakmıyor

Başakşehir karşısında omzunda özel bandajla sahaya çıkan Giuliano’nun dinlenmeye niyeti yok. Sambacı sakatlığının nüksetme riskine rağmen geri adım atmıyor. Brezilyalı oyuncu, Alanya maçında da ilk 11’de sahaya çıkacak.

Kadıköy Horozu

Sahasında Alanya’yı ağırlayacak Fenerbahçe’de çalışmalar devam ederken teknik direktör Aykut Kocaman’ın bu maç için Valbuena’yı özel olarak hazırladığı öğrenildi. Kadıköy’deki karşılaşmalarda daha ofansif bir takım hedefleyen Kocaman’ın Aatıf’ı kızağa çekip Valbuena’yı ilk 11’de değerlendireceği belirtildi. Yedek kalmaktan rahatsız olan Fransız’la özel bir görüşme yapan Kocaman, iyi yanlarını övdüğü futbolcusuna eksiklerini de anlatarak her şeyin kendisine bağlı olduğunu ifade etti.

Skrtel yetişiyor

Kıkırdak zedelenmesi sebebiyle özel program uygulanan Martin Skrtel bu haftada forma giymeyecek. Ağrıları azalan Slovak stoperin Pazar günü takımla çalışmalara başlayacağı ve Beşiktaş derbisinde sahada olacağı öğrenildi.

45 gün ceza onandı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasını onadı. Sarı-lacivertliler hakem hatalarını gerekçe göstererek kulüp sitesinden sert bir açıklama yapmıştı.

Vazgeçilmez Josef de Souza

Ne Pereira ne Advocaat ne de Aykut Kocaman, Fenerbahçe’de hiçbir hoca Josef’ten vazgeçebildi. Sambacı hem yetenekleri hem de disipliniyle takımın demirbaşı oldu. Josef, tam 4 maçtır ağrıları olmasına rağmen özel tedavi ve programla sahaya çıkıyor.

Yıldırım'dan 20. yıl mesajı

Fenerbahçe başkanlık koltuğunda 20. yılını dolduran Aziz Yıldırım, ilk günkü heyecan ve azimle çalışmalarını sürdürüyor. Yıldönümün nedeniyle yayınladığı mesajda duygusal ifadeler kullanan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe sevgisini hayatının merkezine koyduğunu belirtirken sarı-lacivertlilere hizmet eden gönül verenlere de teşekkür etti. Koltuğu Ali Koç’a bırakmayı düşünmeyen Aziz Yıldırım, çalışmalarına da hız verdi. Mehmet Ali Aydınlar’dan sonra Aziz Yılmaz ve Hamdi Akın’la arasını düzelten Yıldırım bir yandan da sponsorluk gelirlerini artırmaya çalışıyor. Acıbadem ve Spor Toto’yla yapılan anlaşmalarla yetinmeyen Aziz Başkan kulübe 100 milyon dolarlık bir kaynak girişi sağlamak için temaslarda bulunuyor. Yıldırım’la Koç arasındaki yarışta kimin kaybedeceği bilinmiyor ama Fenerbahçe’nin kazanacağı kesin.