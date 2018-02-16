Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benfica ile yapılan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldızın tapusunu almak için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, bir yandan da B Planı'nı belirlemiş durumda.

Takvim'in haberine göre; yönetimin 3 önemli ismi listesine aldığı öğrenilirken, bu yıldızlar belli olmaya başladı. Alınan bilgilere göre listenin ilk sırasında Alex Teixeira yer alıyor... 2016 yılında rekor br ücrete Shakhtar Donetsk'ten Çin kulübü Jiangsu Suning'e transfer olan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 2019 yılının sonunda bitecek.

Fakat Teixeira'nın Çin'den ayrılmak istediği ve bu nedenle yüksek maliyete rağmen Beşiktaş'a transferinin gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Yönetimin listenin ikinci sırasındaki isim ise Çin'de oynayan bir başka Brezilyalı Renato Augusto. Beijing Sinobo Guoan'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun takımdaki durumu ve maliyetiyle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor.

Everton'da oynayan Davy Klaassen de Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor. Yönetim, Talisca'da sorun yaşanması durumunda bu üç isimden birisini bitirmeyi hedefliyor.

UEFA FRENİ DE OLMAYACAK!

Beşiktaş yönetimi, son yıllarda transferde büyük sorun yaşatan UEFA denetiminden sezon sonunda kurtulacak. Siyah-Beyazlılar böylece yeni sezonda transferde adımlarını çok daha rahat atma şansını yakalayacak.