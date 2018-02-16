Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın, pas çalışması ve çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.