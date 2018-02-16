Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Hakem baskısı oluyor"

"Futbol oynamaya çalıştık. İyi başladık, golü de bulduk. Golden sonra pozisyonlar bulduk. İlk yarının son 10 dakikasında geriye çekilince rakip gelmeye başladı. Golden sonra oyunun kontrolü yine bizdeydi. Ama oyunun kontrolünü bozan bizim dışımızda gelişen olaylarla dengemiz bozuldu. Türkiye'de algı operasyonu, seyirci ve hakem baskısı oluyor. Oyuncularım bunlarla sinirini bozmamalıydı.



"1 puan almak isteyen takım başarılı oldu"

Pepe ve Talisca'ya hangi akla hizmet kart çıktı anlamadım. Oyuncularıma sinirlerine hakim olmalarını söyledim. İkinci yarıda zaman geçirmelerle oyun, futbolun dışına taştı. Biz de buna ayak uydursaydık iş çığrından çıkardı. Bu böyle devam edecek gibi görünüyor. Bütün bu olanlara rağmen kazanmamız gerekiyordu. Daha dikkatli olup, daha çok pozisyon bulup, kazanmamız gereken maçta 2 puan kaybettik. 1 puan almak isteyen takım başarılı oldu. Onları tebrik ediyorum" dedi.