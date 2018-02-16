Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"İkinci yarı 10-15 dakika baskı yapamadık." diyen Tolgay, "Beraber hareket edemedik ve sonra da golü yedik. Pozisyonlara girdik ama 2 puan kaybettik. Aslında maçı kazanmamız gerekiyordu. 90 dakika kontrol bizim elimizdeydi. Tamamen suç bizde, başka bir şey demeye gerek yok." dedi.



Başarılı oyuncu, "Talisca'nın pozisyonunu gördük. Bugüne kadar hakemler hakkında hiç konuşmadım, onlara saygı duyuyorum. Onlar da insan, hata yapabilirler. Fakat seyirci ve oyuncu baskısını kaldırman gerekiyor. Rakip Talisca'nın ayağına basıyor. Sonra biz pozisyon yakalıyoruz. Fakat pozisyonda bize sarı kart veriyorlar. Söylenecek çok şey yok. Hakemin üstüne de gitmek istemiyoruz çünkü dediğim gibi suç bizde. Ama hakemlerin böyle maçları kaldırması gerekiyor. Biz büyük bir takımız, suçu hakemlerde aramak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.