Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından Ryan Babel açıklamalarda bulundu.

AYNAYA BAKMAMIZ GEREKİYOR

Hakemin yönetimi için konuşan Hollandalı, "Aynaya bakıp, hatalarımızı analiz etmemiz gerekiyor. Hakemle ilgili her şeyi, herkes görmüştür. Bir şey demeye gerek yok. Deplasman performansımızı geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

HERKES BAYERN MAÇI İÇİN HEYECANLI

Bayern Münih maçı için görüşleri sorulan tecrübeli oyuncu, "4 gözle beklediğimiz bir maç Bayern Münih maçı, orası başka bir seviye. Herkes o maç için çok heyecanlı." cevabını verdi.