Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona Avustralya Açık zaferiyle başlayan 36 yaşındaki Roger Federer, mücadele ettiği Rotterdam Açık'ta yarı finale çıkması halinde tenis tarihinin en yaşlı bir numarası olarak bir rekora daha imza atacak. Federer, çeyrek finalde Hollandalı Robin Haase'yi geçmesi durumunda pazartesi günü açıklanacak dünya klasmanında İspanyol Rafael Nadal'ı zirveden indirecek. Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan ve ilk defa Şubat 2004’te dünya bir numarası olan Federer, Ekim 2012’den bu yana hiç zirveye çıkamamıştı.