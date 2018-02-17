Sezona Avustralya Açık zaferiyle başlayan 36 yaşındaki Roger Federer, mücadele ettiği Rotterdam Açık'ta yarı finale çıkması halinde tenis tarihinin en yaşlı bir numarası olarak bir rekora daha imza atacak. Federer, çeyrek finalde Hollandalı Robin Haase'yi geçmesi durumunda pazartesi günü açıklanacak dünya klasmanında İspanyol Rafael Nadal'ı zirveden indirecek. Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan ve ilk defa Şubat 2004’te dünya bir numarası olan Federer, Ekim 2012’den bu yana hiç zirveye çıkamamıştı.
Zirveye yürüyor
17.02.2018 - 06:50 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 06:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsviçreli tenisçi Roger Federer, yeniden dünyanın bir numarası olmaya çok yaklaştı.
Etiketler : federer,tenis,
544286 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/544286.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
21
14
2
5
46
25
21
44
2
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
3
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
4
Fenerbahçe
21
11
8
2
41
24
17
41
5
Kayserispor
21
9
8
4
29
23
6
35
6
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
7
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
8
Sivasspor
21
9
4
8
27
31
-4
31
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
14
Alanyaspor
21
6
3
12
34
40
-6
21
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Antalyaspor
21
5
6
10
24
38
-14
21
17
Osmanlıspor
21
5
4
12
29
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19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
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22. Hafta Maçları
16.2.2018
Atiker Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş
17.2.2018
Antalyaspor - Kayserispor
17.2.2018
Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.2.2018
Fenerbahçe - Alanyaspor
18.2.2018
Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.2.2018
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
18.2.2018
Kasımpaşa - Galatasaray
19.2.2018
Gençlerbirliği - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ç. Rizespor
22
12
5
5
44
30
14
41
3
Ankaragücü
22
11
6
5
31
21
10
39
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Altınordu
22
9
6
7
34
28
6
33
6
Gazişehir G.Ant
21
8
8
5
33
17
16
32
7
Giresunspor
21
8
7
6
27
22
5
31
8
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
9
Elazığspor
21
8
6
7
27
24
3
30
10
Balıkesirspor
21
9
5
7
38
33
5
29
11
Samsunspor
22
6
9
7
21
27
-6
27
12
Adanaspor
21
7
6
8
24
33
-9
27
13
BB Erzurumspor
21
6
8
7
21
24
-3
26
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
21
4
5
12
20
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-13
17
17
Manisaspor
21
7
2
12
24
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-12
14
18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
-47
4