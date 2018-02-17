Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Uluç

Geçen hafta lider Başakşehir’e adeta “futbol ve taktik dersi” veren Fenerbahçe, bugünkü maçı daha bir önemsiyor ve değer veriyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, geçen haftaki Başakşehir galibiyetinin anlam kazanması için bu akşam galip gelmeleri gerektiğini belirtiyor. Ligde son haftaların her zaman zor geçtiğini ve herkesin can havliyle mücadele verdiğini belirten tecrübeli teknik adama göre de bu maç 3 ihtimalli değil tek ihtimalli. Oyuncularıyla yaptığı toplantılarda uyarılarını dile getiren Kocaman “Eğer şampiyon olmak istiyorsak mutlaka kazanmamız gerekiyor. Şu anda rakiplerin ne yaptığından çok kendimizin ne yaptığı önemli. Galip gelip önümüze bakmalıyız. Kesinlikle rakibi hafife almadan Başakşehir maçında önde basan ve rakibe nefes aldırmayan oyunumuzu sergilemeliyiz” diyor.



İki isme markaj

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, ayrıca Beşiktaş maçını konuşmanın da yasak olduğunu vurguluyor. “Bu sezon bireysel hatalardan çok fazla puan kaybettik” diyen ve savunmayı uyaran Kocaman “Biten bir şey yok. Ligler sezon sonunda kazanılır. Biz sezon başından beri kaybettiğimiz maçlarda bile şampiyon olacağımızı söyledik ve inancımızı dile getirdik. Ben aynı görüşüme devam ediyorum. Sizden de bu inanç ve mücadeleyi göstermenizi istiyorum” ifadesini kullanıyor. Kocaman Alanyaspor’un 10 numarası Emre Akbaba ile Junior Fernandes’e rahat harekat imkanı verilmemesini istiyor.

F.Bahçe ligde 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Ligde mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran Sarı Kanarya söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik almıştı. Son olarak Akhisar’a yenilen F.Bahçe bu uzun seride galibiyet sayısını 9’a çıkarmak istiyor.

Gollere devam

Forvetlerin sakatlığında şans bulan ve bunu iyi kullanan Fernandao, A. Alanyaspor maçında da gollerine devam etmek istiyor. Ligde ikinci yarıda oynanan 4 maçta 3 golü bulunan Brezilyalının hedefi de belli: En az 15 gol. Fernandao “Gol atarak takıma katkı sağladığımda çok mutlu oluyorum. Belki bazı isimler benim için fazla ümitli değildi, ‘Bu takımın golcüsü değil’ diyorlardı ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Hocamız da bana inandı ve güvenini dile getirdi. Ben de atacağım gollerle onun güvenini boşa çıkarmamak için daha fazla mücadele ediyorum. Umarım yine gol ve goller atarım” görüşünde.

Sınırda 3 isim var

Fenerbahçe’de derbi öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali, İsmail ve Soldado bu akşam kart görmeleri hâlinde önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde takımdaki yerlerini alamayacak.



Giuliano bandajla

Omzu çıktıktan sonra Başakşehir karşısında 90 dakika forma giyen Giuliano, Aytemiz Alanyaspor maçında da özel bandajla forma giyecek. Bandajın omzu stabil tuttuğu ve yumuşak dokulara destek olduğu, böylece sakatlık riskini en aza indirdiği belirtiliyor.



40 bin taraftar

Aytemiz Alanyaspor maçında Ülker Stadı’nın tribünlerinin dolması bekleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 15 bin biletin satıldığı ve maç günü satılacak ve kombine sahibi taraftarlarla birlikte stattaki sayının 40 bini aşması yüksek ihtimal olarak görülüyor.