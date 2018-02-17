Bu gelişmenin ardından sezon sonuna kadar Kırmızılar'da forma giymeye devam eden Türk asıllı Alman orta saha oyuncusuyla ilgili Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan flaş bir açıklama geldi. BT Sport'ta yorumculuk yapan Gerrard, Emre'nin sezon sonunda kesin olarak Anfield Road'dan ayrılacağını söyledi. Yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Juventus'un yanı sıra Bayern Münih ve Manchester City de bulunuyor.
Emre Can ayrılacak!
17.02.2018 - 06:53 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 06:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Liverpool'la olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olan Emre Can'ın ara transfer döneminde Juventus'a imza atacağı konuşulmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Etiketler : emre can,liverpool,
544289 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/544289.aspx
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6
6
9
25
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Gençlerbirliği
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5
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9
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Alanyaspor
21
6
3
12
34
40
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22
5
6
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23
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-7
21
16
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5
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38
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12
5
4
36
19
17
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Ç. Rizespor
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5
5
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14
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