Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu gelişmenin ardından sezon sonuna kadar Kırmızılar'da forma giymeye devam eden Türk asıllı Alman orta saha oyuncusuyla ilgili Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan flaş bir açıklama geldi. BT Sport'ta yorumculuk yapan Gerrard, Emre'nin sezon sonunda kesin olarak Anfield Road'dan ayrılacağını söyledi. Yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Juventus'un yanı sıra Bayern Münih ve Manchester City de bulunuyor.