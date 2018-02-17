İspanya'da yayım yapan Sport gazetesinin haberine göre Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian, yıldız futbolcuya yıllık 35 milyon avro teklif etti. Haberde 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun bu teklife henüz cevap vermediği ve konuyla ilgili kararını mart ayının sonunda alacağı belirtildi. Özellikle Philippe Coutinho'nun takıma katılmasıyla artık daha az süre alması beklenen Iniesta'nın bu teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor.
Iniesta’ya dev teklif
17.02.2018 - 06:54 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 06:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz ekim ayında altyapısından yetiştiği Barcelona'yla "ömür boyu" sözleşme imzalayan Andres Iniesta'ya Çin'den dev bir teklifin geldiği ortaya çıktı.
Etiketler : iniesta,iniesta çin,
544290 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/544290.aspx
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P.
1
Galatasaray
21
14
2
5
46
25
21
44
2
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
3
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
4
Fenerbahçe
21
11
8
2
41
24
17
41
5
Kayserispor
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9
8
4
29
23
6
35
6
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
7
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
8
Sivasspor
21
9
4
8
27
31
-4
31
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
14
Alanyaspor
21
6
3
12
34
40
-6
21
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Antalyaspor
21
5
6
10
24
38
-14
21
17
Osmanlıspor
21
5
4
12
29
40
-11
19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
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22. Hafta Maçları
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Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
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Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
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18.2.2018
Kasımpaşa - Galatasaray
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ç. Rizespor
22
12
5
5
44
30
14
41
3
Ankaragücü
22
11
6
5
31
21
10
39
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Altınordu
22
9
6
7
34
28
6
33
6
Gazişehir G.Ant
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8
8
5
33
17
16
32
7
Giresunspor
21
8
7
6
27
22
5
31
8
Boluspor
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9
3
9
26
20
6
30
9
Elazığspor
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8
6
7
27
24
3
30
10
Balıkesirspor
21
9
5
7
38
33
5
29
11
Samsunspor
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6
9
7
21
27
-6
27
12
Adanaspor
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7
6
8
24
33
-9
27
13
BB Erzurumspor
21
6
8
7
21
24
-3
26
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
21
4
5
12
20
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-13
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17
Manisaspor
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7
2
12
24
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18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
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4