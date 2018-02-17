Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'da yayım yapan Sport gazetesinin haberine göre Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian, yıldız futbolcuya yıllık 35 milyon avro teklif etti. Haberde 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun bu teklife henüz cevap vermediği ve konuyla ilgili kararını mart ayının sonunda alacağı belirtildi. Özellikle Philippe Coutinho'nun takıma katılmasıyla artık daha az süre alması beklenen Iniesta'nın bu teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor.