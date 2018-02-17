Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’ın başına geçtikten sonra oyun karakterini farklılaştıran teknik direktör Fatih Terim, takımın temposuna da el attı. Kısa sürede topu rakip yarı alana taşıyan, oyunu rakip yarı sahada oynayan, doğrudan kaleyi düşünen ve çok yüksek tempoyla sahada yer alan bir takım görmek isteyen tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçının ikinci yarısındaki futboldan pek memnun kalmamıştı. Sarı-kırmızılılar Antalya karşısında ilk yarıda coşup, ikinci yarıda durmuştu. Terim de bu konuyla ilgili “Bu oyunu ne istedim ne de diledim. 12. günde 4. maçımızı oynadık. Hoşgörüyle karşılaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli teknik adam, kritik Kasımpaşa maçı öncesi ise bu duruma önlem alıp, artık hoşgörü döneminin bittiğini ifade etti.



Kritik bir dönem

Fatih Terim, yüksek temponun sadece ilk yarıyla sınırlı kalmayıp maçın geneline yayılmasını isterken, skor ne olursa olsun rehavete kapılmayı da yasakladı. Sezonun en kritik dönemine girildiğinin altını çizen Fatih Terim alınacak her puanın hayati önem taşıdığını da oyuncularına aktarıp, “Sıkışık bir periyotta çok maç oynandığı için ses etmedim. Geçen haftadaki gibi bir durum olursa artık tolerans göstermem” diye konuştu. Terim takımın dayanıklılığını artırmak için de özel antrenman programları uygulamaya devam ediyor. Zorlu Kasımpaşa maçı öncesi futbolcuları salona sokan Terim, futbolcuların fiziksel kuvvetini en üstü noktaya çıkarmayı amaçlıyor.

Önce ibra, sonra seçim

Galatasaray’da hafta içi gerçekleştirilen divan kuruluna damga vuran eski başkan Dursun Özbek’in öncelikli hedefi martta yapılacak mali kongrede idari ve mali yönden ibra edilmek. Özbek eğer genel kurulda umduğunu bulursa, mayıs ayında yapılacak seçimde de aday olmayı planlıyor.

“SON DÜDÜĞE KADAR!”

Takımın ikinci yarılarda düşen temposuna önlem almaya çalışan Fatih Terim, dün oyuncularını salona aldı. 20 dakikalık açma germe ve kuvvet çalışmalarının ardından sahaya çıkan sarı-kırmızılılar daha sonra pas çalışmaları gerçekleştirdi. Terim oyuncularını “Maç bitmeden oyunu bırakmak yok, gevşemeyin” diye uyardı.

6 haftada 1 deplasman!

Galatasaray, Süper Lig’de 6 haftalık periyotta sadece 1 defa İstanbul dışına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu hafta deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı ile birlikte Bursa, Konya, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını İstanbul’da oynayacak, sadece Karabük deplasmanına gidecek.

Ankara turu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Dinç Üner ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Ankara’da nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü makamında ziyaret ettiler.