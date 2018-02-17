Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş bir ay içinde yapacağı 8 kritik karşılaşmanın ilkinde fire verdi ve Bayern Münih maçı öncesi moral kaybetti. Atiker Konyaspor’a misafir olan siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan 1-1’lik eşitlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Beşiktaş’ta kadroda sürpriz olarak dinlendirilen Quaresma yerine Lens’in forma giymesi dikkat çekiciydi. Mehmet Özdilek ise hem Eto’o’yu, hem de Jahovic’i ilk 11’de kullanarak rakibini tehdit etmeyi planlamıştı. Karşılıklı ataklarla başlayan maçta eşitlik 27’de bozuldu. Kornerden gelen topa Babel vurdu, Atiba’ya çarpan top ağlara girdi: 1-0. Konyaspor ataklarını sıklaştırdı, gol bile buldu ancak Jahovic’in faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İlk yarının sonlarında Love ve Talisca ile farkı 2’ye çıkarma şansını tepen Beşiktaş yine de soyunma odasına 1-0 önde girdi.



Pepe çizgiden çıkardı

İkinci yarı nefes kesen bir aksiyon filminden farksızdı. Şenol Güneş’in skoru korumak adına yaptığı Love-Vida değişikliğinden iki dakika sonra Konyaspor’un golü geldi. Jahovic 60’ta skoru eşitledi: 1-1. Ardından Talisca karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta gönderdi. Beşiktaş 71. dakikada golle burun buruna geldi. Babel sol kanattan müthiş bir hızla taşıdığı topu Lens’in önünde eritti ama Hollandalı oyuncunun kale ağzındaki son vuruşunda Serkan Kırıntılı gole izin vermedi. Şenol Güneş galibiyet golü adına Negredo ve Quaresma’yı da sahaya sürdü. Konyaspor 81’de akıl almaz bir gol kaçırdı, Hadziahmetovic vurdu Pepe topu çizgiden çıkardı. Kalan sürede skor değişmedi ve Konya’daki nefes kesen mücadelede puanlar paylaşıldı: 1-1.

Ulusoy’a sarılın!

Nefes kesen maç sonunda Konya’da puanlar paylaşılırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in hareketi dikkat çekiciydi. Tecrübeli çalıştırıcı maçın bitimiyle hakemin etrafını saran oyuncularını uzaklaştırırken, başta Konyaspor’un teknik direktörü Mehmet Özdilek ve Konyasporlu oyuncuları hakem doğru hafifçe iterek “Siz hakeme sarılın” derken, Özdilek ise bu hareketi sonrası Güneş’e, “Hocam ayıp oluyor” dedi. Öte yandan Şenol Güneş maçtan sonra kendisine bu olayı soran gazetecinin, “Bu hareketinizle Konyaspor’un hakemle puan kazandığı iması oldu” sözleri üzerine çok sinirlenerek, “Susar mısınız? Siz bir karar veriyorsunuz soru sormuyorsunuz. Sizin yaptığınız doğru değil, şık değil. Saygısızlık yapıyorsunuz. Siz bana ‘Neden gittiniz’ diye sorabilirsiniz, kanaat getirip soramazsınız. Bu saygısızlık olur. Konuyu kapatır mısınız” diye cevap verdi. Şenol Güneş, söz verilen bir diğer gazetecinin de aynı soruyu soracağını söylemesi üzerine toplantıyı bitirerek ayrıldı.