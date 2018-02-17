Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın korktuğu başına geldi. Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunan dünyaca ünlü yıldız Pepe ile takımın en skorer ismi Talisca cezalı duruma düştü. Ancak her iki pozisyonda faul bile olmadığını iddia eden yöneticiler kararlara büyük tepki gösterdi. Maçtan sonra ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, kararın yanlış olduğunu savunarak, oyuncularının gereksiz yere cezalandırıldığını söyledi. İlk pozisyonda orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Pepe, Nejc Skubic’e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı. Portekizli stoper sarı kart gördükten sonra hakeme uzun süre itiraz ederken, değişmeyen karar sonrası oldukça üzgün olduğu görüldü.



Çiçek de gitti

Talisca’nın pozisyonunda da Brezilyalı oyuncu kendisine faul yapıldığı için düdüğün çalındığını düşünürken neye uğradığını şaşırdı. Acı içinde ayağını gösteren Talisca da sarı kart gördü ve Fenerbahçe maçı öncesi cezalı uruma düştü. Hakem Alper Ulusoy hızını alamıyordu. Talisca’nın kartı sonrasında itirazlarda bulunan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şeref Çiçek, hakem tarafından tribüne gönderildi. Ulusoy’un bu kararı sonrası hem Şenol Güneş, hem de futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Ulusoy’a olan öfke bunlarla sınırlı değildi. Maçın 65. dakikasında Talisca gole giderken sarı kartı bulunan Filipovic tarafından faulle durdurulmak istedi. Hakem avantajı oynattı, pozisyonu bozulan Talisca şutunu çekti ve top auta gitti. Brezilyalı yıldız bu pozisyon sonrasında da hakeme yoğun bir şekilde itirazlarda bulundu.

Güzel futbol engellendi

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, maçın hakemi Alper Ulusoy’a öfkeliydi. Her iki takımın da güzel futbol oynamak için sahaya çıktığını ama hakemin bunu engellediğini söyleyen Çebi, “Yanlış bir idare, yanlış bir yönetim oldu. Hakem hatalarından en çok canı yanan takım Beşiktaş olmuştur. Dokuz tane sarı kart çıkmış. Bu kadar kartla oynayan bir hakem başarılı sayılamaz. Pepe’nin de, Talisca’nın da pozisyonunun sarı kartla uzaktan yakından alakası yok. Beşiktaş her şeye rağmen şampiyon olacak” diye konuştu. Çebi ayrıca ‘Hakemle ilgili bir yaptırım isteyecek misiniz’ sorusunu, “Ne münasebet. Kendileri değerlendirme yapamayacak kapasitede değiller” dedi. Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise, “Konuşmaların sadece hakemle sınırlı kalmasını doğru bulmuyorum. Bir süredir ‘Beşiktaş kollanıyor’ algısı yapılıyordu. Bunun semeresini görmüş olduk” dedi.

Heycnkes çok hasta

Bayern Münih’in hocası Jupp Heycnkes, hasta yatağında dahi Beşiktaş’ı düşünüyor. Schalke maçı sırasında evinde istirahat eden Heynckes, “Cumartesi günü 16:15’te yatağa yattım. Uyandığımda maçın 35 dakikası geçmişti bile. Çarşamba günü de daha iyi tanıyabilmek için Beşiktaş’ı izledim” dedi.



Orkan Çınar özlemiş

Beşiktaş’tan Konyaspor’a kiralık olarak gönderilen Orkan Çınar, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Genç yıldız “Ağabeylerimi Beşiktaş’a gelmeden önceden de tanıyordum. Beşiktaş’ta iyice kaynaşmıştık. Beşiktaş’ı tabii ki özledim. Onları gördüğüm için çok sevindim. İyi olan kazansın” diye konuştu.



Q7 yedek başladı

Siyah-beyazlılarda son haftalarda takımın en etkili isimleri arasında yer alan Quaresma, Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu B. Münih karşılaşması öncesi Konyaspor maçına yedek başladı. 35 yaşındaki Portekizli, 78’de Lens’in yerine girerkenligde 14 maç aradan sonra ilk 11’de yer almadı.



Babel’den hakeme tepki

Ryan Babel 1-1 biten Konyaspor maçının ardından üzgündü. Hollandalı yıldız yaptığı açıklamada, “Aynaya bakıp, hatalarımızı analiz etmemiz gerekiyor. Hakemle ilgili her şeyi, herkes görmüştür. Bir şey demeye gerek yok. Deplasman performansımızı geliştirmemiz gerekiyor” sözlerini kullandı.