Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Osmanlıspor maçı şifresiz canlı anlatımı bu haberde yer alıyor. Süper Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Sivasspor Osmanlıspor maçı canlı bilgileri ve skoru dakika dakika bu haberde yer alıyor. Ligde oynadığı 21 maçın ardından 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 31 puanla 8. sırada bulunan Robinho'lu Sivasspor, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 19 puanla düşme hattında 17. sırada bulunan Osmanlıspor ile kendi evinde karşılaşıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Sivasspor, Osmanlı engelini geçerek üst sıralara yükselmeye devam etmek istiyor. Osmanlıspor ise güçlü rakibi Sivas karşısında haftayı puan ya da puanlarla kapatmanın hesabını yapıyor. Bu zorlu Sivas Osmanlı müsabakası saat 16:00'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Ancak Sivasspor Osmanlıspor maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılıyor. İşte Sivas Osmanlı maçının canlı bilgileri ve skor detayları...

Sivasspor Osmanlıspor maçı canlı detayları



Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Demir Grup Sivasspor Osmanlıspor karşılaşmasını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Ev sahibi takımda Aroune Kone sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Mehmet Battal sakat, Ceyhun Gülselam ve Vrsajevic cezaları nedeniyle oynamayacak.

- AYBABA: “LİGİ YUKARIDA BİTİRME HEDEFİMİZ VAR”

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba, ligi üst sıralarda bitirme hedefleri olduğunu vurguladı.

Ligde son olarak deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, hafta sonu evinde oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör

Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.

Aybaba: "Geliştirdiğimiz şeyleri daha üst düzeye çıkarmamız lazım"

Teknik Direktör Samet Aybaba oyun anlamında bir şeyleri daha geliştirdiklerini ifade ederek, “Futbol bu ama galip de gelebilirdik öncesinde de dediğiniz gibi deplasman zor deplasman ama oyun

içinde bir şeyleri iyi geliştirdiğinizde, bir şeyleri iyi yaptığınızda karşılığı daha farklı olsun diye bekliyorsunuz. Bizim oyuncularımız artık bir şeyleri doğru yapmayı öğrendi. Osmanlı maçı var kadro kalitesi iyi bir takım zaman zaman bazı takımlar bazı zorlukları yaşıyor. Ligde o takımlardan bir tanesi ve bizim için en zor maçlardan bir tanesi. Oyuna iyi konsantre olmamız lazım geliştirdiğimiz şeyleri daha üst düzeye çıkarmamız lazım. Geliştirdiğimiz şeyleri daha üst düzeye çıkarmamız lazım" dedi.

“Zor bir maç olacak”

Teknik Direktör Samet Aybaba önlerindeki maçı kazanıp yukarıdaki yukarlardaki takımların arasında bir yerde bulunmak istediklerini belirterek, ” Ligi yukarıda bitirelim hedefimiz var. Onların da lig le ilgili sıkıntıları var. Zor bir maç olacak. Taraftarımızın desteği gün geçtikçe artıyor. Kayseri de inanılmaz bir destek vardı. Kendilerine Kayseri maçı için teşekkür edip buradaki maçta da bizi aynı şekilde desteklemelerini bekliyoruz" dedi.

Kayserispor maçında sağlık sorunu yaşayan Aroune Kone’nin sağlık durumu sorulduğunda ise Teknik Direktör Samet Aybaba futbolcunun cumaya kadar kontrollü çalışacağını ve ondan sonra durumunun değerlendirileceğini söyledi. Isınma hareketlerinin ardından ardından çift kale maçla hafta sonu oynanacak Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edildi.



MUHTEMEL 11'LER...

Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Robinho, Emre, Muhammed

Osmanlıspor: Karcemarskas, Carlos, Tiago, Numan, Yalçın, Lawal, Mehmet, Serdar, Özer, Umar, Cikalleshi

Ligdeki son iki haftada Galatasaray’ı 2-1 yenmeyi başaran ve deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde üst sıralara yükselmek adına sahasındaki Osmanlıspor maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını öğleden sonra basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek, maç saatini beklemeye başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte bu karşılaşma öncesinde orta saha oyuncuları Auremir, Hakan Arslan ve golcü futbolcu Arouna Kone sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde geçen hafta Kayserispor maçında sakatlanan Kone’nin yarınki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Sivasspor evinde 4 maçtır kaybetmiyor

Ligde bu sezon sahasında oynadığı son 4 maçta bileği bükülmeyen Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor karşısında da bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. İç sahada ligin 13. haftasında Trabzonspor’a 2-1 kaybeden Sivas temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından evinde Medipol Başakşehir’i 1-0, Beşiktaş ve Galatasaray’ı 2-1’lik skorlarla yenmeyi başarmış, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kalmıştı.