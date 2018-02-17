Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi, kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi aradıklarınız burada. Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile kendi evinde karşılaşacak. Futbol severler ise Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi sorulara cevap arıyor. Ligde oynadığı 21 maçın ardından 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 41 puanla 4. sırada ligde en az mağlubiyet unvanını elinde bulunduran Fenerbahçe, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 21 puanla 14. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Alanya ise güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak gibi detaylar ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor. İşte FB Alanya maçı skoru, maç sonrası özeti ve tüm detayları...

Fenerbahçe'nin Alanya karşısında taktiği aynı

Geçen hafta lider Başakşehir’e adeta “futbol ve taktik dersi” veren Fenerbahçe, bugünkü maçı daha bir önemsiyor ve değer veriyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, geçen haftaki Başakşehir galibiyetinin anlam kazanması için bu akşam galip gelmeleri gerektiğini belirtiyor. Ligde son haftaların her zaman zor geçtiğini ve herkesin can havliyle mücadele verdiğini belirten tecrübeli teknik adama göre de bu maç 3 ihtimalli değil tek ihtimalli. Oyuncularıyla yaptığı toplantılarda uyarılarını dile getiren Kocaman “Eğer şampiyon olmak istiyorsak mutlaka kazanmamız gerekiyor. Şu anda rakiplerin ne yaptığından çok kendimizin ne yaptığı önemli. Galip gelip önümüze bakmalıyız. Kesinlikle rakibi hafife almadan Başakşehir maçında önde basan ve rakibe nefes aldırmayan oyunumuzu sergilemeliyiz” diyor.



İki isme markaj



Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, ayrıca Beşiktaş maçını konuşmanın da yasak olduğunu vurguluyor. “Bu sezon bireysel hatalardan çok fazla puan kaybettik” diyen ve savunmayı uyaran Kocaman “Biten bir şey yok. Ligler sezon sonunda kazanılır. Biz sezon başından beri kaybettiğimiz maçlarda bile şampiyon olacağımızı söyledik ve inancımızı dile getirdik. Ben aynı görüşüme devam ediyorum. Sizden de bu inanç ve mücadeleyi göstermenizi istiyorum” ifadesini kullanıyor. Kocaman Alanyaspor’un 10 numarası Emre Akbaba ile Junior Fernandes’e rahat harekat imkanı verilmemesini istiyor.

F.Bahçe ligde 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Ligde mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran Sarı Kanarya söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik almıştı. Son olarak Akhisar’a yenilen F.Bahçe bu uzun seride galibiyet sayısını 9’a çıkarmak istiyor.

Gollere devam



Forvetlerin sakatlığında şans bulan ve bunu iyi kullanan Fernandao, A. Alanyaspor maçında da gollerine devam etmek istiyor. Ligde ikinci yarıda oynanan 4 maçta 3 golü bulunan Brezilyalının hedefi de belli: En az 15 gol. Fernandao “Gol atarak takıma katkı sağladığımda çok mutlu oluyorum. Belki bazı isimler benim için fazla ümitli değildi, ‘Bu takımın golcüsü değil’ diyorlardı ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Hocamız da bana inandı ve güvenini dile getirdi. Ben de atacağım gollerle onun güvenini boşa çıkarmamak için daha fazla mücadele ediyorum. Umarım yine gol ve goller atarım” görüşünde.

Sınırda 3 isim var



Fenerbahçe’de derbi öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali, İsmail ve Soldado bu akşam kart görmeleri hâlinde önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde takımdaki yerlerini alamayacak.





Giuliano bandajla



Omzu çıktıktan sonra Başakşehir karşısında 90 dakika forma giyen Giuliano, Aytemiz Alanyaspor maçında da özel bandajla forma giyecek. Bandajın omzu stabil tuttuğu ve yumuşak dokulara destek olduğu, böylece sakatlık riskini en aza indirdiği belirtiliyor.



40 bin taraftar



Aytemiz Alanyaspor maçında Ülker Stadı’nın tribünlerinin dolması bekleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 15 bin biletin satıldığı ve maç günü satılacak ve kombine sahibi taraftarlarla birlikte stattaki sayının 40 bini aşması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Süper Lig'in geride kalan 21 haftasında 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 41 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 3, ikinci Medipol Başakşehir'in 2 puan ardından üçüncü sırada yer buldu. Aytemiz Alanyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 21 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip 4-1 kazanmıştı.

- İki eksik bulunuyor

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise yarınki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

- Süper Lig'de 14 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybetmişti.

Fenerbahçe'de sakat isimler

Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesinde Skrtel, Yiğithan ve Janssen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe takımında İsmail Köybaşı ve Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Alanyaspor çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig’de 22.haftaya 21 puan ve averajla 14.sırada giren Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında galip gelmenin hesaplarını yapıyor. Hikmet Karaman yönetimindeki Akdeniz ekibi, ligde son beş maçında sadece bir kez kazanırken bu karşılaşmayı bir çıkış maçı olarak görüyor.

Maç öncesinde notlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de 14 maçtır kaybetmiyor (8G 6B). Aynı zamanda resmi maçlarda son 20 karşılaşmayı kaybetmedi en son 29.09.2017 tarihinde Akhisarspor’a 1-0 yenilmişti

Alanyaspor deplasmanda beş maçtır yeniliyor

Fenerbahçe bu sezon ligde Beşiktaş'ın ardından (12) en fazla kafa golü atan ikinci takım (10). Alanyaspor ise bu alanda ligin son sırada (1).

Alanyaspor bu sezon ligde kalesinde en fazla penaltı golü gören takım (8). Fenerbahçe en fazla penaltı golü atan takımlar arasında (5 kez)

İsrtanbul'da hava durumu

Karşılaşmanın oynanacağı gün 17 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığını ise bulutlu 7 derece olması öngörülüyor.

Süper Lig 23. hafta programı

GALATASARAY-BURSASPOR

AKHİSARSPOR-KONYASPOR

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA

AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR

OSMANLISPOR-ANTALYASPOR

YENİ MALATYASPOR-KARABÜKSPOR

GÖZTEPE-SİVASSPOR

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ

KADIKÖY'DEKİ BOĞA HEYKELİ TESCİLLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Altıyol Meydanı'ndaki, Boğa Heykeli'ne ilişkin Osmanağa Mahallesi'ndeki Boğa Heykeli ve Koruma Alanı'na ilişkin 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi gündeme geldi.

Tarihi Boğa Heykeli'nin planlara işlenmesine yönelik Meclis'e sunulan teklif, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

"Boğa Heykeli ve Koruma Alanı" içerisinde ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarına göre uygulama yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Ömer Şahan, alınan kararla ilgili söz alarak, Boğa Heykeli'nin önemini anlattı.

Şahan, yaklaşık 154 yıldır Kadıköy'ün simgesi olan, Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan ve dövüşen boğa heykeli olarak bilinen heykelin tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Kadıköylülerin yıllardır zaman geçirdiği Boğa Heykeli'nin, Fenerbahçe taraftarlarının da kutlamalar yaptığı yer olarak öneme sahip olduğunu vurgulayan Şahan, "Kadıköy'de Boğa Heykeli, isteyenlerin misafir olacağı bir alandır. Bugün alınan kararla heykel planlara işlendi. Kaldırılıp kaldırılmayacağı kararından da uzaklaştık. Çok güzel bir gelişme, Kadıköy'ümüze hayırlı olsun." dedi.

- Boğa heykeli

Kadıköy sınırları içinde bulunan ve ilçenin simgesi haline gelen Altıyol'daki tarihi Boğa Heykeli 154 yaşını doldurdu. Sultan Abdülaziz tarafından 1864 yılında sanatçı Rouillar'a Paris'te yaptırılan ve orijinal adı "Dövüşen Boğa" olan Kadıköy’ün Boğa Heykeli, uzun yıllar çeşitli noktaları dolaştıktan sonra Altıyol'a konuldu.

Boğa Heykeli, 1950'lilerin ortasında bir ara yeni açılan Hilton Oteli'nin Harbiye girişine konulduysa da eski mekanı olan Lütfi Kırdar'a geri getirildi ve 1970'e kadar da burada kaldı. 1971'de heykel, günümüzde Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi olarak hizmet veren Kadıköy Şehremaneti binasının önüne getirildi. Paris'ten İstanbul'a birkaç ayda gelen Boğa Heykeli'nin İstanbul turu 1987 yılında Kadıköy Altıyol'da son buldu. Boğa, kısa sürede Kadıköy’ün en önemli sembollerinden birine dönüştü.

Altıyol Boğa Heykeli, Kadıköy'e gelenlerin mutlaka adres tariflerinde yer alan, vatandaşların sevdikleriyle fotoğraf çekildikleri ve Fenerbahçe taraftarlarının da kutlamalarını yaptıkları yer olarak biliniyor.