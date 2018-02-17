Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, haksız bir sonuç olduğunu söyledi.

Şanssız şekilde 90. dakikada yedikleri golle mağlup olduklarını dile getiren Sumudica, “3 oyuncumuzun arasından rakip oyuncu vurdu, topu ağlara gönderdi. Karşılaşmayı kazanmayı hak eden taraf bizdik. Maçın başında Deniz’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyon var. Levent’in penaltı gibi bomboş kaldığı biz pozisyon vardı. Futbol böyle bir şey atamadığınız zaman rakip atıyor. Antalya için güzel sonuç oldu, bizim için olmadı. Ligde Avrupa’ya 5., 6.’lığa oynayan bir takımsanız bu mücadele yakışmıyor. Bu futbol yakışmadı” diye konuştu.

Mağlubiyeti bir futbolcuya bağlamanın yanlış olduğunu ifade eden Sumudica, maçı takım olarak kaybettiklerini belirtti.

Sumudica, kaleci Muharrem’in maçtan önce ağrıların olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylediğini aktararak, doktorların daha iyi bilgi verebileceğini kaydetti.