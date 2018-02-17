Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaştığı Darüşşafaka’yı 90-76’lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Motum açıklamalarda bulundu. Oyuncularının iyi oynadığını belirten Ataman, “Maça çok iyi başladık. Planladığımız gibi Doğuş’u Wilbek’in üzerine vererek, hücum opsiyonlarını devre dışı bıraktık. Pota altını iyi kapattık. Simon ile ikili oyunlarla boş atışlar bulduk. Ciddi farkı ilk çeyrekte hissettirdik. Darüşşafaka kaliteli bir kadro. Direnç gösterdiler. Takımda sahaya giren herkes katkı verdi. Finale çıktığımız için mutluyuz. Anadolu Efes finallere alışkın bir takım. Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Akşam rakibimizi bekleyeceğiz. Ona göre plan yapacağız” diye konuştu.

Motum’un son topu kullanmasının sorulması üzerine Ataman, “Bırakın artık magazin kısmını. Adamlar son saniyeye kadar pres yapıyorlar. Basketbol soracaksanız sorun bana” diye cevap verdi.

Motum ise Darüşşafaka’ya karşı iyi oynadıklarını ve final maçında da böyle oynamaları gerektiğini ifade etti.