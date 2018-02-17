Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmaya hücumda hızlı başlayan Anadolu Efes, Simon ve Dragic’in basketleri ile skoru 7-0 yaptı. Periyodun bitimine 4 dakika kala Motum ve McCollum ile üst üste 3’lükler bulan Efes, farkı 8’e çıkardı: 17-9. Savunmada rakibine sayı şansı tanımayan lacivert-beyazlılar, Dunston, Doğuş ve Simon’un sayılarıyla periyodu 26-11 önde tamamladı.

İkinci periyoda Muhammed ve Wilbekin’in üst üste 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle başlayan Darüşşafaka, skoru 27-17’ye getirdi. Daçka, Kidd ve Wilbekin’in farkı azaltmaya çalışsa da Anadolu Efes, devreye 38-28 skorla önde girdi.

Üçüncü periyota Dunston, Doğuş ve Motum’un turnikeleri ile başlayan lacivert-beyazlılar, skoru 44-28 yaptı. Daha sonra hücumda toparlanan Darüşşafaka, Johnson ve Eric’in basketleri ile 9-0’lık seri yakalayarak farkı tek hanelere indirdi: 44-28. Son bölümde Brown ve Motum ile sayılar bulan Efes, Simon’un son saniye üçlüğü ile periyodu 64-53 üstün tamamladı.

Son periyotta da skor üstünlüğünü koruyan ve Daruşşakafa’nın geri dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 90-76’lık skorla galip ayrıldı. Efes, böylece finale çıkan ilk takım oldu. Karşılaşmanın en skoreri 27 sayı ile oynayan lacivert-beyazlıların Hırvat basketbolcusu Simon olurken, Daçka’da ise Wilbekin 17 sayı ile takımına katkıda bulundu. Maçın yıldızı da Anadolu Efes’den Simon seçildi.

KÜNYE

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Zafer Yılmaz xx, Alper Özgök xx

Anadolu Efes: McCollum xxx 14, Doğuş xxx 14, Derrick Brown xx 8, Birkan Batuk xx 2, Berk x, Motum xx 9, Muhaymin Mustafa x, Dragic xx 4, Dunston xx 10, Simon xxx 29

Başantrenör: Ergin Ataman

Darüşşafaka: Kidd xx 10, Wilbekin xxx 17, Kartal x, Muhammed Baygül xx 5, Emircan x, Okben xx 6, Doğuş x, Furkan Aldemir x, Saint Ross xx 4, Johnson xx 11, Bell xx 14, Eric xx 9

Başantrenör: David Blatt

1. periyot: 26-11 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 38-28 (Anadolu Efes lehine)

3.periyot: 64-53 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Muhammed Baygül (38. 52) (Darüşşafaka)