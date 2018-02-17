Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi. Trabzonspor, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor-Medipol Başakşehir mücadelesi Medical Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak.
Trabzonspor Medipol Başakşehir maçına hazır
17.02.2018 - 17:45 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Etiketler : Trabzonspor Başakşehir,maç,spor haberleri,
544382 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/544382.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Y.
A.
P.
1
Galatasaray
21
14
2
5
46
25
21
44
2
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
3
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
8
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
14
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
22. Hafta Maçları
16.2.2018
Atiker Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş
17.2.2018
Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor
17.2.2018
Demir Grup Sivasspor 3 - 2 Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.2.2018
Fenerbahçe - Alanyaspor
18.2.2018
Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.2.2018
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
18.2.2018
Kasımpaşa - Galatasaray
19.2.2018
Gençlerbirliği - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ç. Rizespor
22
12
5
5
44
30
14
41
3
Ankaragücü
22
11
6
5
31
21
10
39
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Altınordu
22
9
6
7
34
28
6
33
6
Gazişehir G.Ant
21
8
8
5
33
17
16
32
7
Elazığspor
22
8
7
7
28
25
3
31
8
Giresunspor
22
8
7
7
27
24
3
31
9
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
10
Balıkesirspor
22
9
6
7
39
34
5
30
11
Adanaspor
22
8
6
8
26
34
-8
30
12
BB Erzurumspor
22
7
8
7
26
25
1
29
13
Samsunspor
22
6
9
7
21
27
-6
27
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
22
5
5
12
22
33
-11
20
17
Manisaspor
22
7
2
13
25
38
-13
14
18
Gaziantepspor
22
1
4
17
9
60
-51
4