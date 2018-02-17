Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi. Trabzonspor, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor-Medipol Başakşehir mücadelesi Medical Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak.