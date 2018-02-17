Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Roma, formda oyuncusu Cengiz Ünder ile gol perdesini açtığı maçta deplasmanda Udinese'yi 2-0 mağlup etti.

Friuli Stadı'nda oynanan 25. haftanın açılış maçında, ligde orta sıralarda yer alan Udinese, zirve mücadelesi veren Roma'yı konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran konuk ekip Roma'da sahneye 70'inci dakikada çıkan Cengiz Ünder, ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Roma, 90+1'inci dakikada Diego Perotti ile bir kez daha ağları sarsarak mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 88'inci dakikada yerini Gregoire Defrel'e bıraktı.

Bu sonucun ardından Roma 50 puan ve maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükselirken, Udinese ise 33 puanla 10'uncu sırada kaldı.

Roma'da yıldızı hızla parlıyor

Roma Kulübü, maçın ardından resmi Twitter hesabından takıma 3 puan kazandıran golleri atan Cengiz Ünder ve Perotti'ye teşekkür etti. Milli futbolcunun fotoğraflarıyla ayrı bir paylaşım daha yapan İtalya temsilcisi, "Cengiz Ünder durdurulamaz" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder, son dönemdeki başarılı performansının ardından Roma'nın Udinese maçı öncesinde çıkardığı kitapçığın kapağında da yer almıştı. 20 yaşındaki milli futbolcunun fotoğrafının altına "Mamma Il Turco" (Anneciğim, Türkler!) deyimine yer verilmişti.

Roma'nın Hellas Verona'yı 1-0 yendiği 23. hafta maçında takımının tek golünü kaydeden kanat oyuncusu, 5-2 kazanılan geçen haftaki Benevento karşılaşmasında ise 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı.