Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbolda yarın İstanbul'da 34'üncüsü sahibini bulacak Erkekler Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluğu Anadolu Efes yaşadı.

Lacivert-beyazlılar, 10 kezle Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Kupada 13 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu.

Kupayı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007 ve 2008-2009 sezonlarında da mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, en son 2014-2015 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek, 10. kupasını müzesine götürdü.

Lacivert-beyazlı takım, geçen yıl finalde Banvit'e yenilerek kupayı rakibine kaptırdı.

Fenerbahçe'nin 5 kupası var

Türkiye Kupası'nın ilk şampiyonu Fenerbahçe, toplamda 5 kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, önceki yıl Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 mağlup etti ve 5. kez Türkiye Kupası'nı aldı.

Galatasaray 3 kez kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon devreyi ilk 8'de bitiremediği için kupada yer alamayan Galatasaray, organizasyonda 3 kez şampiyon oldu.

Organizasyonda TOFAŞ ve Ülkerspor'un da üçer şampiyonluğu bulunurken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve Banvit de birer kez kupayı müzelerine götürdü.