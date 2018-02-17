Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. 20. dakikada Valbuena’nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Giuliano kaleci Riou’yu çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Müsabakanın 27. dakikasında Aatif’in sağ kanattan yerden ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Fernandao’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve sarı-lacivertliler 2-0’lık skoru yakaladı. Maçın 59. dakikasında Josef’in ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazanan sarı kanaryalarda penaltı vuruşunu kullanan Giuliano’nun attığı golle 3-0 öne geçti ve müsabakada bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle 2 hafta üst üste Brezilyalıları ile kazanmış oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçını Fenerbahçe 2-0 kazanmış ve golleri yine Giuliano ile Fernandao atmıştı.

Giuliano Alanyaspor müsabakasında attığı 2 golle yıldızlaşırken, ligdeki gol sayısını 10’a çıkarmış oldu.