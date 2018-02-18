Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk ediyor. Çıktığı son 6 deplasmanında yalnızca 1 kez kazanabilen Galatasaray, Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla liderlik koltuğuna gelmesiyle birlikte bu zorlu deplasmandan 3 puan almanın peşinde. Kasımpaşa ise saha avantajını kullanarak lider Galatasaray'dan puan veya puanlar almanın peşinde. Ligde çıktığı 21 maçta 14 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 44 puanla lider olan Galatasaray, 21 maçta 7 galibiyet 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 11. sırada yer alan Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Peki Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor turkiyegazetesi.com.tr'de. Bu arada karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig’de 14 galibiyeti, 2 beraberliği ve 5 mağlubiyeti olan Galatasaray’ın 44 puanı bulunurken, oynadığı maçların 7’sini kazanan, 5’inde berabere kalan ve 9’unu kaybeden Kasımpaşa ise 26 puana sahip.

Belhanda cezalı

Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, yarınki maçta forma giyemeyecek. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges de Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak. Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan kaleci Fernando Muslera ise görev verilmesi durumda yarın sahadaki yerini alabilecek.

Mariano ve Feghouli ceza sınırında

Galatasaray’da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.

Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki 5 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki müsabakalarda ise 10 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Kasımpaşa'da tek eksik var

Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan toplayan lacivert-beyazlılar, iç sahada oynadığı 2 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 26 puanla haftaya 11. sırada girdi. Lacivert-beyazlı ekipte sakatlık sonrası takımla çalışmalara katılan Olivier Veigneau’nün Galatasaray karşısında forma giymesi bekleniyor.

Kasımpaşa’da sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov dışında eksik oyuncu bulunmazken, David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Kasımpaşa 28. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de yarın 28. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 27 lig maçından 17’sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi. Galatasaray’ın 53 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

Kasımpaşa’daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Süper Lig’de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray’ı sadece bir kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 4 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 9 gole, sarı-kırmızılılar 15 golle yanıt verdi. Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi.