Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A'da 25. hafta mücadelesinde Genoa ile Inter karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 45. dakikasında Ranocchia'nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Genoa, ilk devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı. Mücadelenin 59. dakikasında Genoa'da Goran Pandev sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Inter 48 puanda kaldı ve ligde 3. sırayı Roma'ya bıraktı. Genoa ise 30 puana yükseldi. Inter son 10 maçta yalnız 1 galibiyet alırken, 6 kez berabere kaldı ve 3 kez yenildi.