Karşılaşmanın “En Değerli Oyuncusu” geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Sırp yıldız Bogdan Bogdanovic oldu. Staples Center’ın ev sahipliği yaptığı organizasyonu 21 dakikada 26 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistle tamamlayan Bogdanovic, takımının galibiyetinde de önemli bir rol oynadı. Maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlara mesaj göndermeyi de ihmal etmeyen Bogdanovic, “Bu sezon da Euroleague şampiyonu olacağımıza inanıyorum” dedi.
Star Bogdanovic
18.02.2018 - 06:05 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 06:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2018 NBA All-Star Hafta Sonu’nun ilk etkinliğinde Dünya Karması, ABD Karması’nı 155-124 mağlup etti.
Etiketler : Bogdanovic,nba,all star,
544494 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/544494.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
21
14
2
5
46
25
21
44
2
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
3
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
8
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
14
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
22. Hafta Maçları
16.2.2018
Atiker Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş
17.2.2018
Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor
17.2.2018
Demir Grup Sivasspor 3 - 2 Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.2.2018
Fenerbahçe - Alanyaspor
18.2.2018
Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.2.2018
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
18.2.2018
Kasımpaşa - Galatasaray
19.2.2018
Gençlerbirliği - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ç. Rizespor
22
12
5
5
44
30
14
41
3
Ankaragücü
22
11
6
5
31
21
10
39
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Altınordu
22
9
6
7
34
28
6
33
6
Gazişehir G.Ant
21
8
8
5
33
17
16
32
7
Elazığspor
22
8
7
7
28
25
3
31
8
Giresunspor
22
8
7
7
27
24
3
31
9
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
10
Balıkesirspor
22
9
6
7
39
34
5
30
11
Adanaspor
22
8
6
8
26
34
-8
30
12
BB Erzurumspor
22
7
8
7
26
25
1
29
13
Samsunspor
22
6
9
7
21
27
-6
27
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
22
5
5
12
22
33
-11
20
17
Manisaspor
22
7
2
13
25
38
-13
14
18
Gaziantepspor
22
1
4
17
9
60
-51
4