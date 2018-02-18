Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın “En Değerli Oyuncusu” geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Sırp yıldız Bogdan Bogdanovic oldu. Staples Center’ın ev sahipliği yaptığı organizasyonu 21 dakikada 26 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistle tamamlayan Bogdanovic, takımının galibiyetinde de önemli bir rol oynadı. Maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlara mesaj göndermeyi de ihmal etmeyen Bogdanovic, “Bu sezon da Euroleague şampiyonu olacağımıza inanıyorum” dedi.