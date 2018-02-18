Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de gündüz seansında çok önemli bir maç var bugün. 2018’de henüz galibiyeti olmayan ve son 5 lig maçından beraberlikle ayrılan Rıza Çalımbay’ın takımı bordo-mavililer, Başakşehir’i misafir edecek. Ki o Başakşehir de ligde 2 haftadır kazanamıyor. Rıza Çalımbay yönetiminde 12 maçlık yenilmezlik serisi olan Karadeniz temsilcisinin İstanbul takımlarına karşı mağlubiyetinin olmaması da dikkat çekici. Kritik maçta gözler Burak Yılmaz’da olacak. Sakatlığı sebebiyle iki maçtır oynamayan Kral’ın kariyerinde Başakşehir’e karşı 11 maçta 9 golü bulunuyor. Yılmaz’ın bugün de sahada olması bekleniyor. Başakşehir cephesinde ise Abdullah Avcı ideal kadrosuna dönecek. Fenerbahçe karşısına forma giymeyen Epureanu, Emre Belözoğlu ve Mossoro takımdaki yerlerini alabilecek. İki takım daha önce 19 kez karşı karşıya gelmiş 9 maçı Trabzon, 4’ünü ise Başakşehir kazanmıştı. 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlanmıştı.