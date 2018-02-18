Süper Lig’de gündüz seansında çok önemli bir maç var bugün. 2018’de henüz galibiyeti olmayan ve son 5 lig maçından beraberlikle ayrılan Rıza Çalımbay’ın takımı bordo-mavililer, Başakşehir’i misafir edecek. Ki o Başakşehir de ligde 2 haftadır kazanamıyor. Rıza Çalımbay yönetiminde 12 maçlık yenilmezlik serisi olan Karadeniz temsilcisinin İstanbul takımlarına karşı mağlubiyetinin olmaması da dikkat çekici. Kritik maçta gözler Burak Yılmaz’da olacak. Sakatlığı sebebiyle iki maçtır oynamayan Kral’ın kariyerinde Başakşehir’e karşı 11 maçta 9 golü bulunuyor. Yılmaz’ın bugün de sahada olması bekleniyor. Başakşehir cephesinde ise Abdullah Avcı ideal kadrosuna dönecek. Fenerbahçe karşısına forma giymeyen Epureanu, Emre Belözoğlu ve Mossoro takımdaki yerlerini alabilecek. İki takım daha önce 19 kez karşı karşıya gelmiş 9 maçı Trabzon, 4’ünü ise Başakşehir kazanmıştı. 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlanmıştı.
Fırtınalı av mevsimi!
18.02.2018 - 06:09 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 06:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
5 maçtır berabere kalan ve 2018’de 3 puan alamayan bordo-mavili takım, özlemine son vermek istiyor. Başakşehir ise 2 haftalık kaybı gidermek amacında
Etiketler : süper lig,trabzonspor başakşehir,
544496 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/544496.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
21
14
2
5
46
25
21
44
2
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
3
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
8
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
14
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
22. Hafta Maçları
16.2.2018
Atiker Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş
17.2.2018
Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor
17.2.2018
Demir Grup Sivasspor 3 - 2 Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.2.2018
Fenerbahçe - Alanyaspor
18.2.2018
Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.2.2018
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
18.2.2018
Kasımpaşa - Galatasaray
19.2.2018
Gençlerbirliği - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ç. Rizespor
22
12
5
5
44
30
14
41
3
Ankaragücü
22
11
6
5
31
21
10
39
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Altınordu
22
9
6
7
34
28
6
33
6
Gazişehir G.Ant
21
8
8
5
33
17
16
32
7
Elazığspor
22
8
7
7
28
25
3
31
8
Giresunspor
22
8
7
7
27
24
3
31
9
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
10
Balıkesirspor
22
9
6
7
39
34
5
30
11
Adanaspor
22
8
6
8
26
34
-8
30
12
BB Erzurumspor
22
7
8
7
26
25
1
29
13
Samsunspor
22
6
9
7
21
27
-6
27
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
22
5
5
12
22
33
-11
20
17
Manisaspor
22
7
2
13
25
38
-13
14
18
Gaziantepspor
22
1
4
17
9
60
-51
4