Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Cimbom’da şut özellikleri yüksek Gomis, Feghouli, Rodrigues gibi isimlerin bu maçta belirleyici isimler olabilir. Aslan’da Sivasspor deplasmanında gördüğü sarı kart ile geçen hafta cezalı olan Fernando Muslera Kasımpaşa maçıyla birlikte tekrar kaledeki yerini alacak. Cimbom’un bu akşamki maç öncesindeki negatif görüntüsü ise deplasman fobisi. Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada 5 kez mağlup olurken, 1 kez sahadan galip ayrıldı. Bu 6 maçında 4’ü Igor Tudor, 2’si Fatih Terim döneminde oynandı. Tek galibiyet de Terim’in takımın başında olduğu Kayserispor maçındaydı. Bugün de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılıların puan kaybına tahammülü yok. Fatih Terim ve öğrencileri, Antalya maçındaki gibi erkenden gol bulmaya çalışıp, skor avantajını bir an önce eline geçirmeye çalışacak.

5 golün 3’ü ndan

Sarı-kırmızılı takımın formda golcüsü Gomis, takımının son 5 golünden 3’üne imza attı. Genelde iç sahada atan Fransız forvetin ligde toplam 17 golü bulunuyor.

SON 6 DIŞ SAHA MAÇI

Trabzonspor: 2-1

M. Başakşehir: 5-1

Beşiktaş: 3-0

EY Malatyaspor: 2-1

Kayserispor: 1-3

DG Sivasspor: 2-1