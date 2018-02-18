Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Atiker Konyaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Beşiktaş’ta ‘yaşlılık belirtileri’ dikkat çekiyor. Ligin geride kalan maçlarına bakıldığında siyah-beyazlıların son 15 dakikalarda etkinliğinin oldukça düşük olması göze çarpıyor. Karşılaşmaların son çeyreklerinde oyundan düşen siyah-beyazlılar, maçı çeviren ya da puan kazandıran golleri bulmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Beşiktaş’ın son çeyreklerde düşmesinin sebebi ise takımın yaş ortalamasının (29,3) yüksek olması. Süper Lig’in Başakşehir ve Akhisar’dan sonra en yaşlı ekibi olan siyah-beyazlılar, lig, kupa ve Avrupa’da yoluna devam ettiği için diğer takımlardan çok daha fazla etkileniyor. Kartal’ın kadrosunda 30 yaş ve üzerinde tam 13 futbolcusu bulunuyor.



Yedi kritik maç daha var

Bu 13 kişiden Tolga Zengin haricindeki diğer bütün oyuncular sürekli olarak forma şansı buluyor. Sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle geniş kadrosu olmasına rağmen Şenol Güneş istediği gibi rotasyon yapmakta da zorlanınca ‘yaşlı takım’ın üzerine daha da yük biniyor. Mesela sezonun belki de en kritik maçı olan Bayern Münih deplasmanı öncesinde Konyaspor karşılaşmasında sadece Quaresma dinlendirildi. Portekizli yıldız da beklenen gol gelmeyince oyuna girmiş ve son 19 dakikada sahaya sürülmüştü. Dinlenmeye fırsat bulamayacak olan Beşiktaş’ı önümüzdeki 28 gün içinde çok kritik 7 karşılaşma daha bekliyor. Siyah-beyazlıların üst üste oynayacağı Bayern Münih, Fenerbahçe (lig ve kupa), Trabzonspor, Gençlerbirliği, Bayern Münih ve Başakşehir maçlarından nasıl çıkacağı merak ediliyor.

O kart iptal edilsin!

Beşiktaş, ligde A. Konyaspor ile berabere kalıp zirve yarışında ağır yara alırken, siyah-beyazlı yönetim, hakem kararlarına isyan ediyor. Alper Ulusoy’un Talisca’yı derbi öncesi cezalı duruma düşüren sarı kartının iptal edilmesi gerektiğini savunan yöneticiler, “‘Maalesef yine bir Fenerbahçe maçı haftası ve yine sahneye konmaya başlanan bir senaryonun içindeyiz. Faul bile yapmayan Talisca’ya verilen sarı kartın bir izahı yok. Rakip oyuncu çift sarı karttan atılması gerekirken bizim oyuncumuz cezalı duruma düşürüldü. Bu kartın iptal edilmesi gerekir” dedi. Bayern maçı öncesi ABD’ye giden ve oradan Münih’e geçmeyi planlayan Başkan Fikret Orman’ın sıcak gelişmeler karşısında programını değiştirerek İstanbul’a gelmeye karar verdiği öğrenildi.

Ryan Babel: Evimdeyim zaten

Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyadan eleştirilen isimler arasında yer alan Ryan Babel, kendisine küfrederek “Evine dön” diyen bir taraftara kızdı. Hollandalı yıldız, “Biri şuna söylesin ben evimdeyim zaten” mesajını yazdı.