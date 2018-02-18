Ki twitter’da dünya gündemine bile girmişti. Mücadele 1-1 sona ererken verdiği ve vermediği kararlarla büyük eleştiri almıştı. Beşiktaş cephesi, Pepe ve Talisca’ya verilen sarı kartlardan şikayetçiydi. Ki iki isim de Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmüştü. Siyah-beyazlılar hakem Ulusoy’un maçı çığırından çıkardığını vurgularken, Konya cephesinden ise eleştiri vardı ancak şiddeti çok yüksek değildi. Konyalılar da iki penaltılarının verilmediği görüşündeydi. Gözlemci Sefer Altuntaş, İzmirli mühendis Ulusoy’un maçtaki yönetimini yeterli bulmadı ve geçer not vermedi. Alper Ulusoy’un iki siyah-beyaz hatası olduğu ifade edildi. Ki onların penaltılar olduğu belirtiliyor. 4 hafta dinlendirilmesi öngörülen 37 yaşındaki hakemin Ali Palabıyık gibi en az 1 yıl Beşiktaş maçlarına verilmesi beklenmiyor. Alper Ulusoy’un yardımcıları Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken ise gözlemciden iyi not aldı.
4 hafta dinlenme
18.02.2018 - 06:16 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 06:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’de önceki akşam oynanan Atiker Konya-Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy skorun ve her şeyin önüne geçmişti.
Etiketler : alper ulusoy,
544499 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/544499.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
21
14
2
5
46
25
21
44
2
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
3
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
8
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
14
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
22. Hafta Maçları
16.2.2018
Atiker Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş
17.2.2018
Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor
17.2.2018
Demir Grup Sivasspor 3 - 2 Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.2.2018
Fenerbahçe - Alanyaspor
18.2.2018
Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.2.2018
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
18.2.2018
Kasımpaşa - Galatasaray
19.2.2018
Gençlerbirliği - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ç. Rizespor
22
12
5
5
44
30
14
41
3
Ankaragücü
22
11
6
5
31
21
10
39
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Altınordu
22
9
6
7
34
28
6
33
6
Gazişehir G.Ant
21
8
8
5
33
17
16
32
7
Elazığspor
22
8
7
7
28
25
3
31
8
Giresunspor
22
8
7
7
27
24
3
31
9
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
10
Balıkesirspor
22
9
6
7
39
34
5
30
11
Adanaspor
22
8
6
8
26
34
-8
30
12
BB Erzurumspor
22
7
8
7
26
25
1
29
13
Samsunspor
22
6
9
7
21
27
-6
27
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
22
5
5
12
22
33
-11
20
17
Manisaspor
22
7
2
13
25
38
-13
14
18
Gaziantepspor
22
1
4
17
9
60
-51
4