Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ki twitter’da dünya gündemine bile girmişti. Mücadele 1-1 sona ererken verdiği ve vermediği kararlarla büyük eleştiri almıştı. Beşiktaş cephesi, Pepe ve Talisca’ya verilen sarı kartlardan şikayetçiydi. Ki iki isim de Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmüştü. Siyah-beyazlılar hakem Ulusoy’un maçı çığırından çıkardığını vurgularken, Konya cephesinden ise eleştiri vardı ancak şiddeti çok yüksek değildi. Konyalılar da iki penaltılarının verilmediği görüşündeydi. Gözlemci Sefer Altuntaş, İzmirli mühendis Ulusoy’un maçtaki yönetimini yeterli bulmadı ve geçer not vermedi. Alper Ulusoy’un iki siyah-beyaz hatası olduğu ifade edildi. Ki onların penaltılar olduğu belirtiliyor. 4 hafta dinlendirilmesi öngörülen 37 yaşındaki hakemin Ali Palabıyık gibi en az 1 yıl Beşiktaş maçlarına verilmesi beklenmiyor. Alper Ulusoy’un yardımcıları Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken ise gözlemciden iyi not aldı.