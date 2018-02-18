Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Başakşehir deplasmanında sezonun en kritik galibiyetlerinden birini alan ve şampiyonluk yarışında diğer rakipleri kadar iddialı duruma gelen Fenerbahçe, sahasında misafir ettiği Aytemiz Alanyaspor engelini de 3-0’la aştı ve haftayı kayıpsız tamamladı. Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Volkan Demirel’in yanı sıra ağrıları artan Soldado’yu da 18 kişilik maç kadrosuna dahil edemeyen sarı-lacivertli takımın golleri Giuliano (2) ve ikinci yarının formda ismi Fernandao’dan geldi. Mücadelede ilk gol tehlikesi 5. dakikada yaşandı. Orta sahadan kaptığı topla doğrudan kaleye yönelen Alanya, Fernandes ile golle burun buruna gelse de sezonun tartışılan oyuncusu Kameni gole izin vermedi. Temposuz geçen oyunun gidişatını değiştiren gol ise 20’de geldi. Isla’nın soldan içe kat ederek boş pozisyondaki Valbuena’yı gördü, bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Giuliano ceza sahasında zoru kolay gösteren yeteneğiyle kaleci Riou’yu geçerek takımını öne geçirdi: 1-0.

>Derbi öncesi moral

Bu golle Fenerbahçe çok rahatladı. 23’te Douglas ile net bir gol fırsatını değerlendiremeyen Alanya’nın Kadıköy’den puanla ayrılma umutları ise 27’de neredeyse tamamen kırıldı. Aatıf sağ kanattan taşıdığı topla arka direkte kendisini unutturan Fernandao’yu gördü ve Brezilyalı ofsayt tartışmalarını beraberinde getiren son vuruşu yaptı: 2-0. İlk 45 bu skorla sona ererken ikinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe 60’ta bulduğu golle, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi aktif dinlenmeye geçti. Josef de Souza’nın ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu filelerle buluşturan Giuliano, Süper Lig’deki 10. golüne imza attı: 3-0. Kalan sürede derbiyi de düşünerek oyunu rölantiye alan Aykut Kocaman’ın takımı haftayı üç puanla kapattı ve 44 puana yükselerek maç fazlasıyla da olsa Galatasaray’ı yakaladı. Son altı maçta beşinci mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 21 puanda kalarak düşme hattından uzaklaşamadı.