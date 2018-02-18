Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası temkini elden bırakmadı. İlk yarı kötü oynadıklarını hatırlatan Kocaman, “Kazanmak için sahaya çıktık. Ligin ilk yarısında çok handikaplıydık. Artık özellikle içeride puan kaybetme lüksümüzün olmadığı maçları oynuyoruz” derken, “Oyunla ilgili konuşursak, bu maçta ilk yarı 3-1 geriye düşme ihtimalimiz çok daha yüksekti. Geçen hafta Başakşehir karşısındaki oyunu biraz daha geliştirirsek, bu oyun bizi Avrupa şampiyonluğuna kadar taşır, bırakın Türkiye şampiyonluğunu. Birbirinden kopuk olursak, Alanyaspor’un şansı olur. İlk kez futbol şansı yanımızdaydı. Bunu bu sene ilk kez kullanıyorum. Ertesi hafta 2 tane atarız ama 3 tane yeriz. İlk yarıdaki oyun tam anlamıyla buraya gidebilirdi. Mutlu değilim. İkinci yarı, ilk yarıya göre toparlandık. Üçüncü gol rakibin oyuna asılma hırsını bitirdi. Maçla ilgili yorumum bunlar” sözlerini kullandı.

Pepe-Talisca etkilemez

Beşiktaş maçına uzun bir süre olduğunu söyleyen Kocaman, “8 gün var. Köprünün altından çok sular akacak. Önce bir sakinleşip ne oluyor diye etrafa bakıp sonrasında Beşiktaş maçına odaklanacağız. Pepe ve Talisca oynamayacak. Beşiktaş gibi son 2 yılın şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’nde grubu lider bitiren bir takımın oyuncu eksikliği hissedeceğini düşünmüyorum. Kendi sahalarında oynayacaklar, güç kaybı olacağını sanmıyorum. Talisca’nın cezasının ertelenmesi konusu absürt bir durum olur” ifadelerini kullandı.

Yılmaz olayı skandal!

“Beşiktaş ve Başakşehir hakemlerce kollanıyor demiştiniz. Beşiktaş da Konya’da benzer şeyler yaşadı” sorusu alan Aykut Hoca, “Ben algı yapmıyorum. Hakemlerle ilgili bir şeyi düzelteyim. Derdim bireysel olarak hakemler değil. Hakkımız yenmesin istiyoruz. Hakemleri bu hatalara itiyoruz. Kurumların başındaki insanların esas itibarıyle konuşmaları derlemeleri gerekiyor. Benim de içinden geldiğim futbolcular, içinde bulunduğum antrenörler sütten çıkmış ak kaşık değil. Abdullah Yılmaz’ın hakemliğini sonlandırma dilekçesinde yazdıkları, MHK’nın da verdiği cevap bir skandaldır” sözlerini kullandı.

Dirar sürprizi

Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman sürpriz bir değişiklik yaptı. Sakatlığı olmadığı sürece kolay kolay kenara almadığı Dirar’ı bu defa kulübeye çeken başarılı teknik adam onun yerine uzun süredir on birde forma vermediği Valbuena’yı sahaya sürdü.



Fernandes atsaydı!

Alanyaspor çalıştırıcısı Hikmet Karaman, “Oyunun başında Fernandes’in karşı karşıya bir pozisyonu var. Belki onu gol yapsak motivasyonumuz daha farklı olabilirdi. Fenandao’nun golü ofsayt olabilir. 0-0’ı oynadığın müddetçe büyük takımlardan mutlak gol yersin” sözlerini kullandı.



Hasan Ali derbide yok

Fenerbahçe’de dünkü maç öncesi Hasan Ali, İsmail ve Soldado ceza sınırında bulunuyordu. Bu futbolculardan Hasan Ali 82. dakikada sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertli takımın sol beki gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.